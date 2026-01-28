Encuentran el cadáver de un hombre en una playa de La Manga (Murcia)
Región de Murcia
El cadáver de un hombre ha sido encontrado esta tarde en Playa Chica, en La Manga del Mar Menor (Región de Murcia) han informado a EFE fuentes del 112.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones sobre este suceso para determinar si el fallecido es un deportista que había salido a practicar 'kitesurf' y de cuya desaparición alertaron sus familiares
Tras el hallazgo del cuerpo, en la orilla de la playa, los investigadores trabajan en su identificación y, según las fuentes, por el momento no se ha precisado si el fallecimiento tiene relación con los fuertes vientos que azotan la Región de Murcia.
- Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos
- La Fiscalía denuncia al Ayuntamiento de Sevilla por permitir un gran vertedero ilegal durante 20 años junto a Palmete
- El centro comercial Los Arcos reactiva las obras paralizadas en noviembre para culminar su gran transformación
- Corte total de la SE-20 en Sevilla por el mal estado de la vía tras las lluvias
- El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
- Muere un trabajador tras caerle una placa en una obra de Sevilla en plena borrasca Kristin
- Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
- 20 horas bajo la lluvia a las puertas de una iglesia por una fecha de boda en 2027: la odisea de casarse en Sevilla