Lucía Feijoo Viera

El ladrón de la casa de Iker Casillas se tapaba con una gorra del Real Madrid

El ladrón trabajaba como vigilante jurado en la urbanización de Madrid donde viven Sara Carbonero y sus hijos. Su mujer era la asistenta de la familia de la presentadora de televisión y acudía también a limpiar la casa de Iker Casillas. El pasado 16 de octubre, el exfutbolista denunció que alguien se había llevado cinco relojes de lujo de su casa y los había sustituido por otros mucho más baratos y vulgares. Más información