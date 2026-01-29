Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Castell de Ferro

Investigan la muerte de una mujer de 62 años en una acequia de agua en Granada

La mujer ha sido hallada pasadas las 21:30 horas por familiares suyos, que horas antes habían denunciado su desaparición

Imagen de recurso de un agente de espaldas.

EFE

Granada

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 62 años que ha sido encontrada en la noche de este miércoles en una acequia de agua de Castell de Ferro (Granada) por causas que se desconocen.

La mujer ha sido hallada pasadas las 21:30 horas por familiares suyos, que horas antes habían denunciado en el cuartel de la Guardia Civil y a través de redes sociales su desaparición, en una acequia de entrada de agua situada junto a la rambla del Sotillo en Castell de Ferro.

La Guardia Civil que se encuentra ahora en el lugar investiga la causa que ha podido ocasionar su fallecimiento.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Forense de Granada para realizarle la autopsia, que determinara la causa de la muerte.

La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia María Antequera, ha indicado a EFE que ha conocido el suceso tanto de la desaparición como de la muerte, a través de redes sociales esta noche.

