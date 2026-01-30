Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un detenido tras embestir a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil en Estepona

El conductor, de origen francés sin carné, fue detenido en Estepona tras embestir a un vehículo y arrojar bolsas con marihuana durante una persecución nocturna

El conductor embistió con el coche que conducía contra una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil

El conductor embistió con el coche que conducía contra una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil / BRAIS LORENZO

EFE

Málaga

Una persona ha sido detenida en Estepona tras embestir con el coche que conducía a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil durante una intervención, según han informado este viernes a EFE fuentes del instituto armado.

El conductor del automóvil, de origen francés y sin carné, embistió, sin causar heridos, un vehículo de la Guardia Civil durante una persecución nocturna de Marbella a Estepona, lanzó bolsas de marihuana por la ventanilla y dio positivo en drogas tras ser arrestado después de estrellar su coche e intentar huir a pie, según el diario 'Málaga hoy'.

El hombre circulaba supuestamente bajo los efectos de las drogas cuando sobre las tres de la madrugada los agentes detectaron un coche a gran velocidad.

El conductor, no residente en España, hizo caso omiso a las señales de alto, se dio a la fuga y aceleró rumbo a Estepona.

Durante varios kilómetros, el vehículo fue seguido por los guardias mientras recorría urbanizaciones de la zona de Selwo, donde rompió varias barreras de acceso a lo largo de su escapada.

En el transcurso de la fuga, comenzó a arrojar bolsas que los investigadores recuperaron y que contenían 13 kilogramos de marihuana.

Tras estrellarse, el conductor abandonó el coche e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y fue sometido a una prueba de detección de estupefacientes, en la que dio positivo.

Al detenido se le imputan varios delitos, entre ellos el de atentado a agente de la autoridad, después de que supuestamente embistiera el vehículo de la Guardia Civil.

TEMAS
