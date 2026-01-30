Investigación
Un detenido tras embestir a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil en Estepona
El conductor, de origen francés sin carné, fue detenido en Estepona tras embestir a un vehículo y arrojar bolsas con marihuana durante una persecución nocturna
EFE
Una persona ha sido detenida en Estepona tras embestir con el coche que conducía a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil durante una intervención, según han informado este viernes a EFE fuentes del instituto armado.
El conductor del automóvil, de origen francés y sin carné, embistió, sin causar heridos, un vehículo de la Guardia Civil durante una persecución nocturna de Marbella a Estepona, lanzó bolsas de marihuana por la ventanilla y dio positivo en drogas tras ser arrestado después de estrellar su coche e intentar huir a pie, según el diario 'Málaga hoy'.
El hombre circulaba supuestamente bajo los efectos de las drogas cuando sobre las tres de la madrugada los agentes detectaron un coche a gran velocidad.
El conductor, no residente en España, hizo caso omiso a las señales de alto, se dio a la fuga y aceleró rumbo a Estepona.
Durante varios kilómetros, el vehículo fue seguido por los guardias mientras recorría urbanizaciones de la zona de Selwo, donde rompió varias barreras de acceso a lo largo de su escapada.
En el transcurso de la fuga, comenzó a arrojar bolsas que los investigadores recuperaron y que contenían 13 kilogramos de marihuana.
Tras estrellarse, el conductor abandonó el coche e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y fue sometido a una prueba de detección de estupefacientes, en la que dio positivo.
Al detenido se le imputan varios delitos, entre ellos el de atentado a agente de la autoridad, después de que supuestamente embistiera el vehículo de la Guardia Civil.
