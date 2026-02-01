Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

Los trabajos para retomar el servicio avanzan en Adamuz mientras prosigue la investigación

Los trabajos para recuperar el servicio de la línea ferroviaria entre el centro y el sur peninsular avanzan en Adamuz (Córdoba) con el objetivo de retomar la alta velocidad lo antes posible, mientras prosigue la investigación y el ministro de Transportes, Óscar Puente, defiende la seguridad del ferrocarril. La alta velocidad se encuentra suspendida desde que el pasado día 18 un tren Iryo descarrilara y colisionara con un tren Alvia, un accidente que ha provocado el fallecimiento de 46 personas, tras la muerte este viernes de una mujer que se encontraba en la UCI desde ese domingo. Una veintena de vehículos y unos cuarenta técnicos del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, se encuentran sobre el terreno, con el objetivo, según explicó Puente, de retomar la circulación con Andalucía el sábado 7, si bien advirtió de que la fecha no era definitiva y la meteorología podía adelantar o retrasar plazos.