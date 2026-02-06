Localizan a una persona sin vida donde se buscaba al parapentista en la costa de Puerto de La Cruz

Un cuerpo sin vida ha sido hallado este viernes en la costa de Puerto de la Cruz, en las inmediaciones donde se buscaba al parapentista que cayó al mar hace unos días en el norte de Tenerife.

Por el momento, no se puede confirmar que se trate de ese deportista. El alcalde portuense, Leopoldo Afonso, ha confirmado el hallazgo del cuerpo que se sospecha que sea el del parapentista accidentado, aunque aún no se puede confirmar hasta que llegue la autoridad judicial y forense de guardia.

El regidor ha vuelto a lanzar un mensaje de “concienciación” para llamar a la prudencia a la ciudadanía para que eviten riesgos innecesarios durante episodios de fenómenos costeros adversos.

Recuperación del cuerpo del mar

Un testigo alertó a las 07:55 horas de hoy de que había visto un cuerpo flotando en el mar, indican desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Bomberos de Tenerife han acudido a la zona, recuperado el cadáver y lo han trasladado a tierra.

Localización del cuerpo sin vida

La localización del cuerpo se produjo en las inmediaciones del muelle portuense, la zona en la que se buscaba al parapentista extranjero que sufrió un accidente el pasado miércoles por la mañana tras caer al mar.

Desde que se dio el aviso de este incidente, los equipos de emergencias se desplazaron a la zona y comenzaron los trabajos de búsqueda en unas condiciones extremadamente complicadas por el temporal que azota las costas desde hace días, con fuertes rachas de viento y un intenso oleaje.

Búsqueda desde el pasado miércoles

El pasado miércoles, poco antes de de las once de la mañana, se alertó de la caída al mar de un parapentista que había despegado desde la zona de Izaña. De inmediato se puso en marcha un dispositivo de emergencias para localizar al accidentado con dos helicópteros, uno de la Guardia Civil y otro del GES que han estado sobrevolando la zona de forma continuada mientras las condiciones de visibilidad lo permitían. Los buceadores del GEAS y medios de Salvamento Marítimo permanecían en alerta en la costa, pero sin poder actuar por las complicaciones meteorológicas.

El jueves se encontró parte del parapente muy cerca de la zona en la que se buscaba al ciudadano extranjero. Se sospechaba que esta persona hubiera quedado enganchado en unas rocas con las cuerdas y el arnés del parapente.

En la zona se encuentran, además de los bomberos, guardias civiles, policías nacionales, de la Policía Local y personal del SUC.