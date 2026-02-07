Investigación
La Guardia Civil pone fin al atrincheramiento de un hombre en su casa a las afueras de Teulada
El ciudadano ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Dénia
Sara Rodríguez
La Guardia Civil ha puesto fin al atrincheramiento de un hombre de unos 40 años en su domicilio de Teulada (Alicante) durante cerca de cinco horas en una intervención en la que no ha habido heridos, según han informado este sábado a EFE fuentes del instituto armado.
Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local, además de un equipo médico y una ambulancia SAMU.
La intervención se produce a escasos 800 metros de donde se está celebrando la vuelta ciclista a la Comunidad Valenciana, que recorre este sábado parte de Teulada. El evento ha provocado el corte de varias vías del municipio.
Por el momento no ha trascendido más información sobre las circunstancias que han llevado al hombre a atrincherarse en el interior de su vivienda, ya que la intervención continúa activa a la espera de la llegada de un negociador de la Guardia Civil.
Fin del atrincheramiento
Por causas que aún se desconocen, el hombre se encerró en su casa tras una discusión familiar y allí se evidenció que era poseedor de armas de fuego poniéndose en marcha el dispostivo policial de Policía Local y Guardia Civil. La intervención finalizó rápidamente, y de forma excepcional, al conversar con el ciudadano y el equipo de negociadores de la Guardia Civil que han podido entrar al domicilio sin ningún riesgo para la integridad física de los agentes ni del sujeto.
La Guardia Civil instruirá diligencias judiciales mientras que el hombre se encuentra bajo control policial y ha sido trasladado al hospital de Dénia.
