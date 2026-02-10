Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga ferroviaria

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

La hija de una víctima de Adamuz: “Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad”

La hija de una víctima de Adamuz: “Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad”

Lucía Feijoo Viera

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

José Mercé y Sara Baras vuelven a la Bienal de Flamenco de Sevilla en una edición que recupera el Lope como sede

José Mercé y Sara Baras vuelven a la Bienal de Flamenco de Sevilla en una edición que recupera el Lope como sede

Vídeo | Así ha entrado la tractorada en Sevilla esta mañana

Miles de agricultores claman contra Mercosur en Sevilla: "Acabaremos abandonando nuestras fincas"

Miles de agricultores claman contra Mercosur en Sevilla: "Acabaremos abandonando nuestras fincas"

El Gobierno de España aprueba la declaración de zona catastrófica por las borrascas: inversiones y ayudas a sectores para Andalucía

El Gobierno de España aprueba la declaración de zona catastrófica por las borrascas: inversiones y ayudas a sectores para Andalucía

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Gobierno abre la puerta a una alianza con Oracle en plena ofensiva millonaria del gigante texano en España

El Gobierno abre la puerta a una alianza con Oracle en plena ofensiva millonaria del gigante texano en España

VÍDEO | Gabriel Olmedo, hijo de agricultor: "Competimos en desigualdad de condiciones"

VÍDEO | Gabriel Olmedo, hijo de agricultor: "Competimos en desigualdad de condiciones"

VÍDEO | La Plaza de España se llena de gente para recibir a la tractorada en Sevilla

