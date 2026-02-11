Málaga
Detenida en Marbella una pareja tras dar su bebé positivo en cocaína
Los policías identificaron a la madre del bebé, de 25 años y al padre, de 43 años
EP
Una pareja ha sido detenida en la ciudad malagueña de Marbella tras dar su bebé positivo en cocaína tras un análisis realizado en el hospital, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo. Al parecer, una persona llamó a la Policía Local advirtiendo de que una pareja estaba haciendo una hoguera en las dunas de Cabopino. Tras ello, los agentes acudieron al lugar donde vieron un coche, sin seguro y con la ITV caducada, y una tienda de campaña, dentro de la cual se encontraba la familia.
Los policías identificaron a la madre del bebé, de 25 años y al padre, de 43 años. También vieron que el menor presentaba signos de desnutrición, además de las condiciones en las que se encontraba.
Por ello, según el rotativo, los agentes trasladaron al bebé, junto con los padres, a un centro de salud, donde tras examinarlo, lo derivaron al Hospital Costa del Sol. Una vez allí, le realizaron varias pruebas para ver si estaba bien alimentado y quedó ingresado. La investigación pasó a la Policía Nacional.
Al parecer, en la analítica de orina del menor se detectó cocaína en el organismo del bebe, por lo que los padres fueron arrestados en relación con los hechos.
