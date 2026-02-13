Investigación
Localizan el cuerpo sin vida de una persona en una chabola incendiada en San Sebastián
La Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas que han originado el incendio
EP
La Ertzaintza ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona la tarde de este viernes tras un incendio que ha tenido lugar en una chabola del barrio de Altza, en San Sebastián.
Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los hechos se han registrado sobre las seis y diez de la tarde. Al lugar se han movilizado inmediatamente recursos de bomberos, Ertzaintza, Guardia Municipal y servicios sanitarios, y una vez sofocado el incendio y tras acceder al interior del inmueble, ha sido localizado el cuerpo sin vida de una persona.
Al lugar se ha desplazado también una comisión judicial y la Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas que han originado el incendio.
