Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las 'cajas negras' de los trenes todavía no se han extraído a la espera de obtener autorización judicial

Renfe suspende los trenes en el Corredor Mediterráneo y entre Valencia y Castellón

Renfe ha suprimido durante la jornada de este sábado el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y trenes del Corredor del Levante entre Valencia y Castellón por los avisos rojo y naranja emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la Comunitat Valenciana ante las rachas de vientos fuertes y huracanados.

A través de la red social X, Renfe indica asimismo que ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por esta situación meteorológica adversa.

La Comunitat Valenciana afronta este sábado un temporal de viento, con aviso rojo (riesgo extremo) en la provincia de Castellón por rachas de hasta 140 kilómetros por hora y naranja (riesgo importante) en Valencia y Alicante por vientos de hasta 100 km/h, ante lo que se han suspendido actividades y cerrado espacios.