Fallece la enfermera apuñalada por su exmarido en el centro de salud de Benicàssim (Castellón)

Una enfermera ha fallecido tras ser apuñalada este lunes por la mañana en el Centro de Salud de Benicàssim, en Castellón, según han confirmado a Mediterráneo diversas fuentes de toda solvencia.

La investigación se encuentra en una fase inicial, aunque las mismas fuentes apuntan a que se trataría de un caso de violencia machista, ya que el presunto agresor es la expareja de la trabajadora sanitaria.

El dispositivo frente al Centro de Salud de Benicàssim. / Gabriel Utiel

La víctima era una de las enfermeras que atendía habitualmente en el ambulatorio y, según ha podido saber este diario, estaba próxima a su jubilación.

Dos armas blancas

Según la información recabada, el exmarido habría utilizado dos armas blancas para agredirla.

El presunto autor, detenido

Hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local, en un amplio dispositivo.

El presunto autor ha sido detenido en el propio centro sanitario. Se trata de un varón de nacionalidad española, de unos 65 años, que ha sido trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Benicàssim.

Ante la violencia machista, 016 El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica. En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

