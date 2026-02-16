Suceso
Fallece una mujer de 67 años en el incendio de una vivienda en Olivenza (Badajoz)
Los bomberos del CPEI siguen trabajando en la extinción en estos momentos
Familiares y amigos se encuentran en el exterior del bloque de pisos consternados por el terrible suceso
Trágico suceso en la localidad pacense de Olivenza. Una mujer de 67 años ha fallecido este lunes por la mañana en el incendio de su vivienda, según han confirmado este diario fuentes del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz. El fuego se ha originado en un inmueble del número 2 de la calle Los Naranjos, donde los bomberos siguen trabajando en estos momentos.
Tras recibir el aviso por el incendio, se ha movilizado a los servicios médicos, bomberos del Cpei de Olivenza y a la Gusrdia Civil. Al llegar a la vivienda, han intentado reanimar a la víctima, pero desafortunadamente no han podido hacer ya nada por salvar su vida.
Familiares y amigos se encuentran en estos momentos en el exterior del bloque de pisos consternados por el terrible suceso.
La Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz se ha hecho cargo de la investigación y se está pendiente de que el forense proceda al levantamiento del cadáver, que será trasladado al instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.
Por ahora, no han trascendido las causas del incendio.
(Habrá ampliación)
- La Aemet anticipa un giro en el tiempo: así será la segunda mitad de febrero en Andalucía
- Polémica en el Maratón de Sevilla: comunica a horas de su inicio que tendrá medallas de madera 'por el temporal
- El Cuponazo de la ONCE deja más de ocho millones en siete provincias andaluzas
- El acta arbitral sobre la expulsión de Matías Almeyda en el Sevilla-Alavés
- El Sevilla suma un punto ante el Alavés en un final en el que Almeyda fue protagonista con su expulsión (1-1)
- El restaurante secreto de Sevilla en el que Lopera siempre reservaba la misma mesa: el paraíso del pescado que pocos conocen
- El Bizcocho, triunfador del Carnaval de Cádiz, actúa en Sevilla: fechas, horas y lugar
- Manu Sánchez firma un pregón para la Historia del Carnaval: reivindicativo y con su 'boda' en Cádiz