En Benalmádena
Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Málaga y si sufría bullying
La Junta de Andalucía confirma que está en contacto con el centro donde estudiaba la joven y cuando se tenga toda la información recabada la trasladarán
EFE
La Policía Nacional y la Junta de Andalucía investigan las circunstancias que rodean el suicidio de una joven de 14 años en la localidad malagueña de Benalmádena por si era víctima de acoso escolar, según han informado fuentes cercanas a la investigación.
El servicio de Emergencias 112 recibió a las 00:15 horas de este domingo una llamada de la Policía Local en la que se solicitaba asistencia sanitaria urgente para una menor en una vivienda ubicada en el complejo residencial Los Algarrobos, ubicada en Arroyo de la Miel, núcleo poblacional de Benalmádena, donde residía con su familia.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061, que únicamente pudieron certificar la muerte de la adolescente.
La Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha confirmado que está en contacto con el centro donde estudiaba la joven y cuando se tenga toda la información recabada la trasladarán.
