Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevas normas patinetesPregón Manu SánchezJuicio enfermeraAbde BetisNotas jugadores BetisCambio del tiempoActuación Bizcocho SevillaNuevos autobuses Tussam
instagramlinkedin

En Benalmádena

Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Málaga y si sufría bullying

La Junta de Andalucía confirma que está en contacto con el centro donde estudiaba la joven y cuando se tenga toda la información recabada la trasladarán

Manifestación de estudiantes contra el bullying y los discursos de odio para pedir mas recursos en salud mental en los institutos

Manifestación de estudiantes contra el bullying y los discursos de odio para pedir mas recursos en salud mental en los institutos / Elisenda Pons / EPC

EFE

Málaga

La Policía Nacional y la Junta de Andalucía investigan las circunstancias que rodean el suicidio de una joven de 14 años en la localidad malagueña de Benalmádena por si era víctima de acoso escolar, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

El servicio de Emergencias 112 recibió a las 00:15 horas de este domingo una llamada de la Policía Local en la que se solicitaba asistencia sanitaria urgente para una menor en una vivienda ubicada en el complejo residencial Los Algarrobos, ubicada en Arroyo de la Miel, núcleo poblacional de Benalmádena, donde residía con su familia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061, que únicamente pudieron certificar la muerte de la adolescente.

Noticias relacionadas

La Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha confirmado que está en contacto con el centro donde estudiaba la joven y cuando se tenga toda la información recabada la trasladarán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet anticipa un giro en el tiempo: así será la segunda mitad de febrero en Andalucía
  2. Polémica en el Maratón de Sevilla: comunica a horas de su inicio que tendrá medallas de madera 'por el temporal
  3. El Cuponazo de la ONCE deja más de ocho millones en siete provincias andaluzas
  4. El acta arbitral sobre la expulsión de Matías Almeyda en el Sevilla-Alavés
  5. El Sevilla suma un punto ante el Alavés en un final en el que Almeyda fue protagonista con su expulsión (1-1)
  6. El restaurante secreto de Sevilla en el que Lopera siempre reservaba la misma mesa: el paraíso del pescado que pocos conocen
  7. El Bizcocho, triunfador del Carnaval de Cádiz, actúa en Sevilla: fechas, horas y lugar
  8. Manu Sánchez firma un pregón para la Historia del Carnaval: reivindicativo y con su 'boda' en Cádiz

Los medicos secundan de forma “masiva” la huelga en los centros de salud y hospitales de Sevilla

Los medicos secundan de forma “masiva” la huelga en los centros de salud y hospitales de Sevilla

Fallece una mujer de 67 años en el incendio de una vivienda en Olivenza (Badajoz)

Fallece una mujer de 67 años en el incendio de una vivienda en Olivenza (Badajoz)

Amazon ofrece las mejores ofertas de la semana este 16 de febrero: hasta un 60% de descuento

Amazon ofrece las mejores ofertas de la semana este 16 de febrero: hasta un 60% de descuento

El templo de los guisos y la cocina más pura de Sevilla cumple 40 años: así es Kiko de la Chari, el restaurante con más solera y sabor de la provincia

El templo de los guisos y la cocina más pura de Sevilla cumple 40 años: así es Kiko de la Chari, el restaurante con más solera y sabor de la provincia

La alta velocidad entre Madrid y Andalucía regresa tras un mes: el ministro anuncia la reapertura de la línea el martes o el miércoles

La alta velocidad entre Madrid y Andalucía regresa tras un mes: el ministro anuncia la reapertura de la línea el martes o el miércoles

Reapertura de la Capilla Real: así será el regreso de la Virgen de los Reyes esta semana a la Catedral

Reapertura de la Capilla Real: así será el regreso de la Virgen de los Reyes esta semana a la Catedral
Tracking Pixel Contents