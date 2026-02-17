Cae en Girona la mayor fábrica de perfumes falsificados de lujo de Europa

El Servicio de Vigilancia Aduanera y los Mossos d’Esquadra, con la colaboración de la aduana de Francia, han desmantelado en Girona la que se considera la mayor fábrica de perfumes falsos de lujo de Europa detectada hasta ahora.

La operación ha culminado con siete detenidos y once investigados por los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y contra la propiedad industrial. Entre los detenidos hay siete trabajadores de la fábrica, mientras que los dos líderes de la organización, se encuentran en busca y captura.

La investigación ha permitido intervenir un total de 1.210.000 perfumes falsificados. Los frascos y el material de embalaje procedían de China, mientras que las esencias utilizadas eran francesas. La nave principal de Fogars de la Selva (Girona), junto con una nave contigua, podía producir hasta 16.000 perfumes de lujo diarios, con siete líneas de producción y una capacidad anual de hasta cuatro millones de frascos.

Perfumes de hasta 400 euros

Los perfumes —de más de 50 marcas y modelos de lujo— se exportaban al extranjero bajo la cobertura de una empresa aparentemente legal, con envíos detectados hacia Países Bajos, Italia, Bélgica y Francia. La investigación calcula que el valor económico del material intervenido supera los 94 millones de euros si se toma como referencia el precio de los productos originales en el mercado. Chanel, Dior, Louis Vuitton, Xerjoff y Yves Saint Laurent (YSL) son algunas de las firmas que, según los investigadores, habían logrado falsificar, y entre el material incautado hay perfumes que en el mercado alcanzan los 400 euros.

Los responsables del dispositivo subrayan que el circuito de venta no era el del “top manta” ni el de los mercados ambulantes: el producto viajaba a otros países para venderse al precio real, con el objetivo de engañar al consumidor y maximizar el beneficio.

El jefe de Vigilancia Aduanera en Catalunya, Carlos Gavilanes, y el jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos en Girona, Carles Martínez, han explicado que la actividad podría haber comenzado en 2021. Pese a las detenciones y la intervención masiva, la operación continúa abierta para determinar el destino final de la mercancía y completar la investigación internacional.

Una furgoneta con 2.600 frascos: el detonante

Gavilanes ha detallado que el caso se activó a mediados de octubre del año pasado, cuando el servicio aduanero francés interceptó “una furgoneta que había salido hacia España, había atravesado la frontera y transportaba unos 2.600 frascos con perfumes falsificados”. A partir de esas primeras indagaciones, la información llegó a la unidad de Girona y los investigadores centraron el foco en varias naves de Fogars de la Selva y Sant Feliu de Buixalleu (Girona), de donde presuntamente había salido el producto.

Con las vigilancias, los agentes detectaron movimientos constantes de camiones y furgonetas, y un detalle que resultó clave: “salían hacia la frontera con cajas que en el embalaje indicaban, en francés, ‘FRAGILE’”, ha relatado Gavilanes, “las mismas cajas” que se habían intervenido en la primera actuación en Francia. La operación acabaría bautizada como “Fragile” a raíz de este indicio.

Posteriormente, el 27 de enero, los investigadores detectaron varias furgonetas con matrícula rumana y avisaron a la aduana francesa. Cuando los vehículos cruzaron la frontera por La Jonquera, ya en territorio francés, los aduaneros volvieron a intervenir perfumes falsificados, según Gavilanes.

Ante esta situación, Vigilancia Aduanera decidió entrar en los locales investigados. En un primer momento, los agentes pensaban encontrar un almacén mayorista, pero lo que localizaron fue una estructura productiva completa. “La sorpresa es que cuando entran en la nave se encuentran unas oficinas de una empresa dada de alta en el comercio al por mayor de perfumes y cosmética, con estanterías llenas de perfumes de diferentes marcas”, ha explicado.

“Es una fábrica”

Dentro de la nave de Fogars de la Selva, los investigadores localizaron hasta siete máquinas de embotellado y hasta 250 referencias de esencias, además de alcohol desnaturalizado. “Es una fábrica completa”, ha subrayado Gavilanes, que ha comparado su capacidad con plantas legales: “hay fábricas legales que, con máquinas similares, son capaces de hacer unos 16.000 frascos al día”.

En la nave contigua —que, según descubrieron los agentes, estaba comunicada internamente por una puerta oculta— había “una cantidad ingente de material necesario para ‘envasar’ y dar apariencia de original”. Los investigadores encontraron “todos los frascos de las diferentes marcas, tapones, etiquetas, adhesivos e incluso alarmas electrónicas” para que el producto “tenga la máxima apariencia de ser original”. En ese espacio también localizaron “más de 3.200 frascos ya preparados para un envío a Francia”.

En un tercer registro, en una nave de Sant Feliu de Buixalleu con funciones logísticas, se intervinieron “bidones de 25, 50 y hasta 100 litros de alcohol desnaturalizado” y más esencias para seguir fabricando. Además, encontraron 872.000 frascos ya llenos, pendientes de llegar a la planta para ser etiquetados: “ya con el líquido, pendientes de venir aquí para ser marcados con los logotipos de las diferentes marcas”, ha destacado Gavilanes.

De camiones en Puigcerdá al almacén de Arbúcies

Paralelamente, los Mossos d’Esquadra activaron una línea propia de investigación. Martínez ha situado los hechos clave el fin de semana del 6 y 7 de febrero, cuando en el municipio gerundense de Puigcerdá se detectaron “diferentes camiones que estaban rondando por la zona industrial” y el cuerpo recibió avisos que obligaron a intervenir a patrullas uniformadas.

Al revisar los vehículos, los agentes comprobaron que “la carga estaba rotulada de la misma forma” y que transportaban perfume. “A priori, no debería levantar ningún tipo de alarma”, ha admitido Martínez, pero las explicaciones poco convincentes y la documentación de transporte hicieron saltar las alarmas. En las verificaciones, los Mossos detectaron indicios de irregularidades e intervinieron material, mientras los conductores declaraban como testigos y la mercancía quedaba custodiada.

La investigación acabaría conduciendo hasta una nave en Arbúcies (Girona) que funcionaba como centro logístico. El día 7 se realizó la entrada y los agentes se encontraron “una sorpresa porque es una nave muy grande, llenísima de cajas con muchos perfumes”, ha explicado Martínez. El recuento se prolongó: “estuvimos alrededor de seis horas realizando todo el recuento del producto”. En el interior había 350.000 botellas de diferentes marcas, preparadas para la distribución europea.

A partir de estas actuaciones, se confirmó la coincidencia entre la investigación de Vigilancia Aduanera y los hallazgos de los Mossos. Según Martínez, la organización trabajaba “como una multinacional”, subcontratando empresas de transporte para hacer llegar el producto a países europeos.

Los administradores de la fábrica desmantelada en Fogars serían una pareja que se encuentra en busca y captura. Según la investigación, ella tenía los conocimientos para elaborar el perfume, las mezclas y las esencias, mientras que él asumía la parte comercial y de distribución.

Apariencia auténtica, pero sin garantías

Aunque visualmente el producto podía “pasar por bueno”, Gavilanes ha advertido que la instalación “no cumple la normativa sobre cómo deben fabricarse los perfumes” y que no reunía condiciones sanitarias adecuadas. La empresa se constituyó en 2020 y se habría instalado en la zona en 2021. En 2023 alquiló una nueva nave, un paso que, según los investigadores, evidenciaría que el negocio “iba progresando y creciendo”.

La investigación continúa abierta. Ahora se analiza documentación y soportes digitales para identificar toda la red de distribución y determinar hasta dónde alcanza una estructura que, según los cuerpos actuantes, operaba con apariencia de normalidad mientras movía perfume falsificado por toda Europa.

