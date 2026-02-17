Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un joven de 19 años, herido con arma blanca en una reyerta durante el Carnaval de Badajoz

Las intoxicaciones por consumo de alcohol fueron la principal causa de las intervenciones de Cruz Roja en una joranda donde hubo 15 traslados a hospitales

Servicios de Cruz Roja en las inmediaciones del López de Ayala, donde tuvo lugar la reyerta. / Cruz Roja

Rebeca Porras

Badajoz

La jornada del lunes del Carnaval de Badajoz se saldó con un total de 72 asistencias sanitarias atendidas por Cruz Roja, en un día que los equipos califican como "bastante ajetreado" desde primera hora.

La incidencia más destacada se produjo en torno a las 4.00 horas en la plaza de España, donde un joven de 19 años resultó herido con arma blanca durante una reyerta. Aunque la lesión presentaba una gravedad limitada, fue derivado a un centro hospitalario para una valoración más exhaustiva.

Badajoz

Ambiente de Carnaval en la plaza de España de Badajoz, este lunes. / LCB

Balance de asistencias

A lo largo de la jornada, Cruz Roja atendió principalmente casos de carácter leve, siendo las intoxicaciones por consumo de alcohol las más numerosas, con 23 intervenciones. También se registraron 14 heridas accidentales, 11 atenciones por enfermedad común y 7 heridos en reyertas.

El dispositivo sanitario actuó además en 6 traumatismos accidentales, 3 crisis de ansiedad, 2 casos de enfermedad cardiaca, 2 esguinces, 2 intoxicaciones por consumo de drogas, una reacción alérgica y un síncope.

En total, 15 personas precisaron traslado a centros hospitalarios, la mayoría por patologías de carácter traumático.

Dispositivo desplegado

Para cubrir esta jornada festiva, Cruz Roja movilizó un total de 22 efectivos y 6 unidades móviles, que permanecieron operativas durante todo el lunes de Carnaval.

