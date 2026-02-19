Medio centenar de jubilados, "tirados" durante cuatro horas en Atocha al cancelarse sus billetes del Imserso

Un grupo de alrededor de 50 jubilados de la provincia de Zamora ha denunciado la cancelación inesperada de sus billetes de tren cuando se disponían a viajar a Matalascañas (Huelva) dentro de un programa del Imserso. Los afectados aseguran que permanecieron más de cuatro horas en la estación de Estación de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes sin recibir explicaciones claras sobre lo sucedido.

Los viajeros, procedentes de distintos puntos de la provincia de Zamora, habían salido a primera hora de la mañana en autobús hacia Madrid para enlazar con el tren de la compañía Iryo con destino a Sevilla. La salida estaba prevista a las 12.55 horas. Sin embargo, cuando accedieron al control de embarque, el personal les comunicó que los billetes figuraban como cancelados.

“Nos dijeron que estaban cancelados, pero nadie nos explicó por qué”, relata José Martín, uno de los afectados. Según explica, cada viajero había adquirido su plaza a través de distintas agencias físicas o por Internet, aunque todos formaban parte del mismo paquete del Imserso con destino a la costa onubense.

Ante la sorpresa y el desconcierto, el grupo fue informado inicialmente de que podría ser reubicado en un tren a las 14.00 horas. Sin embargo, la salida definitiva no se produjo hasta las 17.00 horas. Durante ese tiempo, los jubilados permanecieron en una sala de la estación junto a otros viajeros de Burgos y León que también se dirigían al mismo destino. “Estuvimos allí sin saber nada, sin explicaciones y sin que nadie nos dijera qué había pasado”, lamentan.

Matalascañas: llegada a medianoche

El tren llegó a Sevilla pasadas las 21.30 horas tras una parada prolongada en Córdoba, lo que incrementó aún más el retraso. Desde la capital andaluza, los zamoranos continuaron el trayecto en autobús hasta Matalascañas (Huelva), adonde llegaron cerca de la medianoche.

La demora provocó que el grupo perdiera la cena prevista en el hotel. A su llegada, según explican, recibieron únicamente un picnic con un bocadillo, una pieza de fruta y una botella de agua antes de retirarse a sus habitaciones.

Los afectados aseguran que, un día después del incidente, todavía desconocen el motivo de la cancelación inicial de los billetes. “Lo único que queremos es saber qué pasó”, subraya Martín, quien adelanta que estudian presentar una reclamación formal para depurar responsabilidades.

Noticias relacionadas

El viaje tiene una duración de ocho días, si bien los jubilados consideran que prácticamente una jornada completa quedó arruinada por los retrasos. Pese al mal comienzo, confían en poder disfrutar del resto de la estancia en la costa andaluza sin nuevos contratiempos.