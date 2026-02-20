Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia en Asturias

Dos muertos en un brutal accidente de tráfico en Gijón

El conductor de una grúa perdió el control de su vehículo y se empotró con una tienda

Una imagen del lugar del accidente.

Nico Martínez

Conmoción en la avenida Constitución en Gijón. Un accidente de tráfico ha dejado dos fallecidos. Según las primeras hipotesis, el conductor de una grúa perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una tienda por causas que se investigan. Determinadas fuentes explican que pudo sufrir algún tipo de indisposición. Dicho accidente ha dejado al menos dos fallecidos y varios heridos.

El accidente se ha producido pasadas las diez de la noche. Hay un gran despliegue de ambulancias, policía local y policía nacional. Los hechos se están investigando, pero todo apunta por el momento a que la grúa, al perder el control del vehículo impactó con otros coches.

Los servicios sanitarios se encuentran sobre el terreno.

