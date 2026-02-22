Un hombre de 43 años muere electrocutado en un accidente laboral en Villanueva del Río y Minas
El 112 ha informado de la noticia tras la llamada de un ciudadano alertando de que un varón yacía en el suelo
D. D.
El 112 ha informado de una nueva muerte en horario laboral de un trabajador en la provincia de Sevilla. El suceso ha ocurrido esta mañana, en torno a las 11.20 horas, en la localidad de Villanueva del Río y Minas.
Según la información aportada por el Servicio de Emergencias, un ciudadano llamó alertando de que un hombre había caído en el suelo en una zona de campo cercana a la carretera SE-4100. Desde ese momento se alertó a Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias.
El varón, de 43 años, habría muerto a causa de una posible electrocutación según las primeras hipótesis de la Guardia Civil. Al tratarse de una posible muerte en ámbito laboral, se ha alertado al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo para que se puedan esclarecer los hechos.
