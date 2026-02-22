Un matrimonio de nonagenarios aparece muerto en Cazalla de la Sierra: la primera hipótesis apunta a inhalación de humo
En un principio no hay evidencias de que se hubiera producido un incendio ni hay signos de violencia
Dos personas de 90 años han sido localizadas sin vida este domingo, en torno a las 11.30 horas, en una vivienda de Cazalla de la Sierra (Sevilla), según adelantó Diario de Sevilla y pudo confirmar El Correo de Andalucía. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Lora del Río se encuentra investigando el caso.
Los cadáveres han sido hallados sin signos de violencia. Las primeras hipótesis apuntan a un fallecimiento por inhalación de humo, aunque tampoco hay evidencias de que se produjera un incendio.
Se trataba de un matrimonio en el que la mujer tenía 90 años y él 91. La casa de ambos se encontraba en la calle Iglesia de la citada localidad de Cazalla de la Sierra.
