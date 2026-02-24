Más de mil viagras, cocaína pura y heroína: desmantelan "uno de los puntos de venta de drogas más activos" de Cádiz

Más de mil pastillas de viagra, cocaína pura, heroína, bellotas de hachís, marihuana. Estas son algunas de las sustancias que incautó el pasado jueves la Guardia Civil en Barbate, donde se había establecido "uno de los puntos de venta de drogas más activos de toda la provincia de Cádiz", tal como apuntan desde la Benemérita. En el marco de la operación Dianthus se consiguió también detener a cinco personas y decomisar una pistola municionada, quads, motos y más de 5.000 euros en efectivo.

Entre los arrestados está el presunto cabecilla de este punto de venta, "un varón muy escurridizo para las fuerzas y cuerpos de seguridad que había conseguido ponerse de perfil en no pocas operativas policiales", según subraya el Instituto Armado. Este supuesto narco -"con decenas de antecentes"- había montado "todo un entramado en una barriada barbateña fuertemente golpeada tanto por el consumo como por el tráfico de drogas".

"La operativa montada por este presunto narcotraficante era tan completa, que abarcaba prácticamente toda la casuística relacionada con este submundo", destacan fuentes de la Guardia Civil. "Había llenado de puntos su zona de influencia, a los que pagaba con dosis, realizando vuelcos sumamente violentos, aceptando todo tipo de mercancía robada como pago por las dosis, e incluso alquilando a organizaciones vehículos robados para trasladar los alijos desde la playa a las guarderías, y aceptando estupefacientes por estos servicios prestados".

Dos de los detenidos en la operación contra el narcotráfico ejecutado en Barbate. / GUARDIA CIVIL

Una barriada llena de 'aguaores'

La investigación de esta organización criminal ha resultado muy compleja para los agentes al cargo, tal como detallan fuentes oficiales. Sobre todo porque, "además de la propia complejidad de la barriada y sus vecinos", se unían unas medidas de seguridad "integradas una legión de adictos, que realizaban funciones de aguaores (personas encargadas de alertar de la posible presencia policial)". También cambiaban de medios de comunicación, vehículos e itinerarios, y la entrada del punto "estaba protegida por hasta tres puertas consecutivas y fuego real".

"Por todo ello y tras realizar la plena identificación de los miembros de la organización investigada y del rol de cada uno de ellos, en la tarde del pasado jueves se desarrolló un importante despliegue", según afirman desde la Benemérita. En esta ejecución participaron efectivos del GRS 2 -con base en Montequinto-, que controlaron este punto de venta "para evitar que pudieran deshacerse de los estupefacientes que allí vendían".

"Una vez detenidos y asegurados los objetivos de la operación, se procedió a buscar una persona responsable para que se hiciera cargo del hijo menor de edad de uno de los arrestados, que se encontraba presente en el punto de venta de drogas". Tras ello, se procedió al registro de la vivienda y de un garaje con trastero anexo, quedando patente que estaban "ante uno de los centros de distribución más activos de la provincia, en el que se desmanteló hasta una especie de cocina en la que el cabecilla elaboraba su propio polen de hachís para su posterior distribución".

Cocaína pura, heroína, hachís y armas

Durante el registro, los agentes intervinieron "3,2 kilos de cocaína pura, 1,2 kilos de heroína, 4,3 kilos de polen de hachís, 5,5 kilos de marihuana preparada para venta, 5,5 kilos de sustancia de corte, 350 dosis de hachís empaquetadas para su venta, 120 bellotas de hachís (1,2 kilos), más de mil pastillas de un medicamento potenciador de la sexualidad masculina, así como de otros fármacos, sobre todo psicotrópicos carentes de receta", detallan desde el Instituto Armado.

Asimismo, también se incautaron "cuatro quads -dos de ellos sustraídos-, cuatro motocicletas -dos de ellas sustraídas-, ocho patinetes eléctricos sustraídos, más de 5.000 euros en metálico -en billetes muy fraccionados fruto de las ventas realizadas-, una pistola municionada, varias cajas de munición, varias armas blancas y una ballesta".

Tras pasar los cinco arrestados a disposición judicial el pasado domingo, se decretó el ingreso en prisión para dos de ellos: el líder de la organización y su lugarteniente. Los tres restantes, tal como informan desde la Guardia Civil, han quedado en libertad con cargos.