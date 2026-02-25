EFE

Condenados a 18 años de cárcel los dos detenidos por la muerte en Indonesia de la española Matilde Muñoz

El caso de la española Matilde Muñoz, cuyo cuerpo sin vida fue hallado a finales del pasado agosto en la turística isla indonesia de Lombok tras dos meses desaparecida, concluyó este miércoles con una sentencia de 18 años de cárcel para dos hombres por su asesinato premeditado. El juez, Kelik Trimargo, consideró este miércoles en la lectura de la sentencia en el tribunal de Mataram (Lombok) que el crimen había quedado "probado" y que los condenados, un empleado y un extrabajador del hotel de la isla en el que se alojaba la española, actuaron "conscientemente". Más información