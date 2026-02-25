VIOLENCIA SEXUAL
Tres menores de 14 y 15 años detenidos por violar a otra menor en Valencia
También está implicado otro menor, este de 13 años, por lo que es inimputable
EFE
Valencia
Tres menores de 14 y 15 años han sido detenidos como supuestos autores de la violación de otra menor de 16 años, unos hechos que ocurrieron este lunes en Valencia, según ha informado a EFE este miércoles la Policía Nacional.
Los menores también están acusados de un delito contra la intimidad y de revelación de secretos, ya que difundieron las imágenes de la agresión sexual.
Agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia detuvieron el lunes por la tarde a los menores -uno de 15 años y dos de 14- por unos hechos en los que también está implicado otro menor, este de 13 años, por lo que es inimputable.
- Jaén pierde su caseta en la Feria de Sevilla para 2026
- El tribunal militar absuelve a María Serrano, la guardia civil denunciada tras destapar presunta corrupción en el Seprona
- Estas son las nueve casetas que se han perdido en el Real para la Feria de Abril de este año
- La Junta abre el plazo para que los ayuntamientos soliciten las ayudas del plan Andalucía Actúa e inicia obras en 100 carreteras
- El inminente cierre de San Julián pone en jaque la configuración del Domingo de Ramos
- El Ayuntamiento vende el suelo para hacer seis microparking: calcula 34.000 euros por plaza en Los Remedios y El Porvenir
- La Justicia tumba la prohibición de abrir nuevas gasolineras a menos de 50 metros de las viviendas en Sevilla
- Familias y profesores del instituto Híspalis de Sevilla recogen firmas para evitar su cierre: 'Es un ataque a la educación pública