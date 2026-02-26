Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Interrumpida la circulación de Rodalies entre Arenys de Mar y Blanes por falta de tensión La circulación de la línea R1 de Rodalies de Cataluña entre Arenys de Mar y Blanes se encuentra interrumpida este jueves por una falta de tensión que se ha producido durante la realización de trabajos. Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para los viajeros afectados", expresó Adif a través de un mensaje en su perfil de X. Asimismo, personal de la entidad gestora de la infraestructura ferroviaria trabaja para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.

Siete heridos en el accidente de Adamuz (Córdoba) siguen hospitalizados Siete heridos en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresados en hospitales andaluces, sin que se hayan registrado nuevas altas en los últimos trece días. Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los siete ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. De los seis adultos que permanecen internados uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga y se encuentra estable dentro de la gravedad. Además, en planta hay un ingresado en el Reina Sofía, otros dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Vithas Málaga y otro en el Quirón de Huelva.

La jueza Mª Jesús Salamanca, que ya atendió el accidente de Adamuz, se incorpora como refuerzo al juzgado de Montoro La jueza Mª Jesús Salamanca reforzará el juzgado que investiga las causas del accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero pasado. Se trata de una medida impulsada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para apoyar a la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que ha asumido la macro causa. Lee aquí la noticia completa.

El TSJ de Andalucía no descarta consecuencias por la extracción de materiales por Adif en Adamuz El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha dejado este miércoles la puerta abierta a posibles consecuencias por la retirada de materiales del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) realizada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) sin autorización judicial. En declaraciones a Diario Córdoba, ha afirmado que "ya veremos si tiene, o no, alguna dimensión". Lee la noticia completa aquí

El Congreso dará luz verde mañana a las ayudas para las víctimas de Adamuz y Gelida El pleno del Congreso aprobará previsiblemente mañana el decreto-ley que establece las ayudas que recibirán las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y que alcanzan los 252.000 euros en los casos de lesiones más graves. El ministro de Transportes, Óscar Puente, no defenderá esta norma en el Congreso, ya que no podrá asistir a la sesión por un "tema personal", según fuentes del ministerio. El decreto establece que los familiares de los (47) fallecidos recibirán, en un plazo inferior a tres meses, un total de 216.000 euros, de los cuales 72.000 euros son de ayuda directa del Estado, exenta de IRPF y no reembolsable, otros 72.000 de anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 más del seguro obligatorio.

Nace la plataforma de víctimas de Adamuz: se personará en el juzgado de Montoro por los 46 fallecidos La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz es ya una realidad. La entidad ha remitido un escrito a los medios de comunicación anunciando su constitución oficial con el objetivo de que "se esclarezcan completamente los hechos, se determinen las responsabilidades correspondientes y se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido en el descarrilamiento ferroviario en Adamuz", en el que murieron 46 personas, 28 de ellas de Huelva. Para ello, el colectivo se personará como acusación popular en la causa actualmente abierta. Lee la noticia completa aquí

La jueza pide a Adif que devuelva el material La jueza que instruye el caso por el accidente de Adamuz ha instado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a "la restitución inmediata del material que obre en su poder" para evitar incurrir en responsabilidad penal. En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, la titular del Tribunal de Instancia e Instrucción de Montoro (Córdoba) número dos responde al oficio presentado por la unidad de investigación de la Guardia Civil de Córdoba en el que señaló que Adif retiró material del lugar del accidente sin pedirlo, tal y como han publicado este martes diversos medios.

Puente no irá el jueves al Congreso El ministro de Transportes, Óscar Puente, no defenderá este jueves en el pleno del Congreso el decreto-ley que establece las ayudas que recibirán las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en enero en Adamuz y Gelida. Fuentes del ministerio han dicho a EFE que Puente no puede asistir ese día a la sesión por un "tema personal", mientras que desde el Congreso han confirmado que el ministro ha solicitado votar de forma telemática.