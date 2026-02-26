Porto Colom
Hallan los cadáveres de una anciana y su hijo en su domicilio de Mallorca
La Guardia Civil investiga las causas del fallecimiento y por ahora no descarta ninguna hipótesis
Los agentes están realizando una inspección en la casa, donde no hay señales aparentes de violencia
La Guardia Civil está investigando las causas de la muerte de una anciana de 80 años y su hijo, de 54, cuyos cadáveres han aparecido hoy por la tarde en su domicilio de Porto Colom, en Felanitx. Los agentes de la Policía Judicial y una comisión del juzgado de guardia están realizando una inspección ocular en la casa, donde no hay señales aparentes de violencia. Por el momento los investigadores no descartan ninguna hipótesis, aunque los primeros indicios apuntan a un doble suicidio.
Los dos cadáves han sido hallados por un familiar sobre las dos de la tarde en su domlicilio, en la calle Grívia de Porto Colom. Esta persona ha alertado al teléfono de emergencias. Tras recibir el aviso, las asistencias sanitarias ha acudido al lugar, pero solo han podido confirmar el fallecimiento de ambas.
Hasta el lugar se han desplazado investigadores de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local de Felanitx. Los primeros realizan una minuciosa inspección ocular para tratar de determinar las causas de las muertes. Mientras hacen acopio de vestigios, no descartan ninguna hipótesis sobre la causa de las muertes. En principio ni en la casa ni en los cuerpos han aparecido señales de violencia.
El forense ha acudido
El fallecimiento también se ha comunicado al Juzgado de Manacor. El forense se ha movilizado al lugar para tratar de esclarecer cómo les sobrevino la muerte.
