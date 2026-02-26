Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelco en el tiempoEmbalsesMedallas AndalucíaOposiciones JuntaMaría SerranoQuién es María SerranoMuere Antonio TejeroLínea 3 MetroVirus NiloColapso Sevilla CádizNueva normativa patinetes
instagramlinkedin

Delitos

Prisión para un falso pastor evangélico de Barcelona acusado de agresión sexual

Detenido en El Prat tras una orden internacional, está acusado por cinco mujeres, una de ellas menor

Mossos d'Escuadra

Mossos d'Escuadra / Europa Press

El juez ha acordado prisión provisional sin fianza para un falso pastor evangélico de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) denunciado por cinco mujeres, una de ellas menor de edad, por agresión sexual.

Así lo ha informado este jueves TV3 y han confirmado a EFE fuentes judiciales, que han concretado que el juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza por una causa abierta por agresión sexual.

Fuentes policiales han detallado a EFE que, el año pasado, recibieron cinco denuncias contra el falso pastor, una de las cuales era de una persona menor. Posteriormente, el juez emitió una orden de detención internacional al constatar que el falso pastor no estaba en España. El pasado 23 de febrero, el sospechoso fue arrestado en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, cuando aterrizó procedente de Canadá.

Noticias relacionadas

La madre de dos de las víctimas, Kenia Maldonado, ha explicado en declaraciones a TV3 que el falso pastor evangélico intentaba "ganarse la confianza" de las mujeres, "como un padre", y que las "dormía" con sustancias para poder cometer los abusos. Por su parte, la abogada de las familias afectadas, Rosina Foix, ha asegurado que los juzgados "han abierto pieza separada" para abordar un "presunto delito patrimonial" y esclarecer si hay alguna organización detrás del sospechoso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tribunal militar absuelve a María Serrano, la guardia civil denunciada tras destapar presunta corrupción en el Seprona
  2. Vuelco del tiempo en Andalucía: Aemet avisa de un posible giro inestable con lluvias a partir de este día
  3. La obra de la línea 3 de metro avanza: reabre al tráfico la calle Garrochistas y se pavimentan calles de Pino Montano deterioradas
  4. La Feria de Sevilla pierde una caseta pública y gana dos privadas con el nuevo mapa de 2026
  5. La Junta convoca las oposiciones de Educación en Andalucía para 2026: oferta 5.047 plazas de Secundaria y Conservatorio
  6. La Junta de Andalucía busca soluciones para el colapso de tráfico entre Sevilla y Cádiz: estudian alternativas para la AP-4 y la A-471
  7. Los Cantores de Híspalis, Eva González y el CEO de Ikea, reconocidos con la Medalla de Andalucía 2026
  8. El traslado de La Hiniesta a Santa Marina obliga a revisar los horarios del Domingo de Ramos

Prisión para un falso pastor evangélico de Barcelona acusado de agresión sexual

Prisión para un falso pastor evangélico de Barcelona acusado de agresión sexual

Juan Franco: "La Línea no puede pagar sola, sin recursos, el 'logro histórico' del tratado: si Pedro Sánchez viene, que sea con soluciones"

Juan Franco: "La Línea no puede pagar sola, sin recursos, el 'logro histórico' del tratado: si Pedro Sánchez viene, que sea con soluciones"

VIAJAR a medida: haz realidad los viajes que siempre has leído

VIAJAR a medida: haz realidad los viajes que siempre has leído

García Caparrós: una reforma legal a las puertas del 28-F para enmendar el "frustrante" rechazo a que sea víctima del terrorismo

García Caparrós: una reforma legal a las puertas del 28-F para enmendar el "frustrante" rechazo a que sea víctima del terrorismo

Gestamp gana 152 millones en 2025 e ingresa 11.349 millones en un "complejo" entorno de mercado

Gestamp gana 152 millones en 2025 e ingresa 11.349 millones en un "complejo" entorno de mercado

Funeral de Antonio Tejero: La familia despide al teniente coronel en la estricta intimidad

Vídeo | El alcalde de La Línea: "Si Pedro Sánchez viene, que traiga soluciones al tratado"

Juanma Moreno y Javier Fernández se enfrentan por el IES Hispalís de Pino Montano: si no hay acuerdo, el lunes será excluido de la escolarización

Juanma Moreno y Javier Fernández se enfrentan por el IES Hispalís de Pino Montano: si no hay acuerdo, el lunes será excluido de la escolarización
Tracking Pixel Contents