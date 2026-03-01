Conflicto en Oriente Próximo, en directo
Fuengirola
Detenido un hombre por intentar raptar a una menor en un mercadillo de Málaga
El suceso ha ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad costasoleña a mediodía
Redacción
Málaga
Un hombre ha sido detenido en Fuengirola por intentar llevarse a una menor en un mercadillo este domingo.
El suceso ha ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad costasoleña a mediodía.
La presencia de varias patrullas de agente de la Policía Local permitió actuar con rapidez, por lo que llegaron al lugar a tiempo. Tras esto, el individuo fue arrestado y puesto a disposición de la Policía Nacional.
- La ampliación del parque comercial Sevilla Norte será la única inauguración en Sevilla capital en tres años: abrirá sus puertas en primavera
- María Jesús Montero irá al acto del Parlamento por el 28F pero se desmarca de la gala del Maestranza: el PSOE hará su fiesta paralela en Moguer
- Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta, el PSOE se hunde y Vox pelea por la segunda posición
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 28 de febrero de 2026
- Torres de cinco plantas con 300 VPO y 500 habitantes: las tres nuevas parcelas que gana Palmas Altas para construir más pisos
- 28F Día de Andalucía, en directo: Ceremonia de entrega de las Medallas y los Hijos Predilectos de Andalucía, en el Maestranza
- La mayoría de los andaluces aprueba la gestión de la Junta de Andalucía y suspende a Pedro Sánchez
- Por qué suena el Himno de Andalucía en la entrada y salida de la Virgen de los Dolores del Cerro