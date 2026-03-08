Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

La jueza cita a la policía local y al 112 en la investigación por el accidente de la pasarela de Santander

La magistrada ha pedido al Ayuntamiento y a Costas documentación sobre la senda de la que forma parte ese paso

Una imagen del lugar de la tragedia.

Una imagen del lugar de la tragedia. / EFE

EFE

Santander

La jueza que instruye la causa de la muerte de seis jóvenes en Santander, tras romperse una pasarela costera, ha citado a declarar a las personas del Servicio de Emergencias del 112 y de la Policía Local que recibieron el aviso sobre el estado de la infraestructura.

Según informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la jueza ha pedido al Ayuntamiento y a Costas documentación sobre la senda de la que forma parte ese paso.

La titular de la Plaza numero 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia el 3 de marzo cuando se produjo el siniestro, ha fijado el 27 de marzo para tomar declaración a las personas que ha citado.

