Conflicto en Oriente Próximo, en directo
Tribunales
La jueza cita a la policía local y al 112 en la investigación por el accidente de la pasarela de Santander
La magistrada ha pedido al Ayuntamiento y a Costas documentación sobre la senda de la que forma parte ese paso
EFE
Santander
La jueza que instruye la causa de la muerte de seis jóvenes en Santander, tras romperse una pasarela costera, ha citado a declarar a las personas del Servicio de Emergencias del 112 y de la Policía Local que recibieron el aviso sobre el estado de la infraestructura.
Según informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la jueza ha pedido al Ayuntamiento y a Costas documentación sobre la senda de la que forma parte ese paso.
La titular de la Plaza numero 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia el 3 de marzo cuando se produjo el siniestro, ha fijado el 27 de marzo para tomar declaración a las personas que ha citado.
- Eugenia Martínez de Irujo: 'Mi madre era muy libre, pero tenía un enorme sentido de la responsabilidad
- Así se transformará el antiguo centro comercial Zona Este: tres edificios de hasta nueve plantas con una plaza abierta
- Sevilla aprueba el precio por ir al baño: costará 70 céntimos entrar en cualquier aseo público
- Una DANA llegará el lunes a Andalucía y las lluvias pueden alargarse al miércoles: estas son las zonas afectadas
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 7 de marzo de 2026
- Andalucía alberga la mitad de las minas de España que ya extraen los metales más preciados para la transición energética
- El restaurante favorito de los famosos está en este municipio de Sevilla: se han podido ver por allí a Keanu Reeves, Carlos Sobera y Tamara Gorro
- Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este sábado 7 de marzo de 2026