Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aemet frio lluviasBienestar animalInspectores gestión ambientalEstadio CartujaImputación gerente CartujaAmpliación Feria de Abril 2027Metro Sevilla appHermandad de la PazCambio de horaControles DGT AndalucíaPueblo arroz Sevilla
instagramlinkedin

Incendio

Tres fallecidos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro

El suceso se produjo a las 22:44, cuando el número 112 de emergencias recibió numerosas llamadas

Imagen de archivo de un camión de bomberos en un incendio en Burgos.

Imagen de archivo de un camión de bomberos en un incendio en Burgos. / Santi Otero

EFE

Tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas, dos de ellas menores de 7 y 11 años, en el incendio que se declaró en torno a las 22:45 horas de este martes en un edificio de Miranda de Ebro (Burgos).

El servicio autonómico de emergencias 112 ha detallado en su web que a las 22:44 horas recibió varias llamadas alertando de un incendio en un edificio situado en el número 10 de la calle Fuente, en el que al menos dos personas estaban en su interior sin poder salir.

Desde el 112 se avisó a la Policía Nacional y a la Local, a los bomberos y a las emergencias sanitarias que enviaron dos unidades de soporte vital avanzados, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de primaria. Además, acudió al lugar una UVI móvil de La Rioja y otra de Álava.

El personal de Salud de Castilla y León (Sacyl) atendió en el lugar a siete personas, dos de las cuales murieron y otras cinco fueron trasladadas a un hospital, una de las cuales falleció dada la gravedad de sus heridas.

Noticias relacionadas

Los heridos trasladados al centro sanitario fueron tres mujeres de 58, 30 y 23 años, un niño de 11 y una niña de 7 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Hermandad de La Paz recupera su 'tradición' del Domingo de Ramos: los nazarenos de El Porvenir abrirán en solitario la Semana Santa
  2. Ni Valencia ni Alicante: el lugar donde más arroz se produce de toda España está en un pequeño pueblo de Sevilla
  3. Giro brusco del tiempo en Andalucía: la Aemet alerta de nevadas y activa avisos en cuatro provincias para este martes
  4. La ampliación de la Feria de Sevilla para 2027, sin plan B si el Gobierno no cede el suelo: 'No contemplamos que no acceda
  5. Aemet: Andalucía subirá hasta 10 grados tras el frío y no se descartan lluvias a final de semana en estos puntos
  6. Andalucía se reforzará con más inspectores para la nueva ley de gestión ambiental: las multas pueden alcanzar los 2,4 millones
  7. El cambio de hora que quita el sueño a los andaluces ya tiene fecha oficial en el calendario
  8. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 10 de marzo de 2026

El Gobierno gana tiempo con una ronda parlamentaria y esperará a los pasos en la UE para aprobar el plan antiiflación

El Gobierno gana tiempo con una ronda parlamentaria y esperará a los pasos en la UE para aprobar el plan antiiflación

La Agencia Internacional de la Energía plantea la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia para frenar la crisis energética

La Agencia Internacional de la Energía plantea la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia para frenar la crisis energética

Tres fallecidos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro

Tres fallecidos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro

El banquero que logró la imputación de Rajoy y dos de sus ministros en Andorra declara ante el tribunal que juzga a los Pujol

El banquero que logró la imputación de Rajoy y dos de sus ministros en Andorra declara ante el tribunal que juzga a los Pujol

Irán lanza una nueva oleada de bombardeos contra Israel y bases estadounidenses en Irak

Irán lanza una nueva oleada de bombardeos contra Israel y bases estadounidenses en Irak

Las obras en el estadio de la Cartuja comenzaron sin contrato y se manipuló el expediente: "No he podido evitar descojonarme"

Las obras en el estadio de la Cartuja comenzaron sin contrato y se manipuló el expediente: "No he podido evitar descojonarme"

El mito de la entrevista espontánea

El mito de la entrevista espontánea
Tracking Pixel Contents