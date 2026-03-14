Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sequía AndalucíaMaestros jubiladosCancelan MadrilucíaSanta Justa reformaMorante Canal SurVecinos MiraforesPrimavera AndalucíaOne Toro Canal SurProhibir el burkaRancio bodeguitaEstadio Cartuja
instagramlinkedin

Sucesos

Cuatro heridos en un accidente de tráfico en Bornos tras salirse un coche de la vía

El siniestro se produjo en la carretera A-384, a la altura del kilómetro 17 en sentido Villamartín

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo) / EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

El Correo

El Correo

CADIZ

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este sábado 14 de marzo en el municipio gaditano de Bornos, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El siniestro se produjo en la carretera A-384, a la altura del kilómetro 17 en sentido Villamartín, cuando un turismo se salió de la vía. El 112 recibió la llamada de aviso a las 4.15 horas, en la que se alertaba de que había varios heridos y que al menos una persona podría encontrarse atrapada en el interior del vehículo.

Tras el aviso, la sala coordinadora activó un amplio dispositivo en el que participaron sanitarios del 061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos y personal de mantenimiento de la vía. A su llegada al lugar del accidente, los bomberos confirmaron que tres personas habían quedado atrapadas en el vehículo siniestrado.

Noticias relacionadas

Finalmente, los servicios sanitarios evacuaron a cuatro personas al Hospital de Villamartín, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre su identidad ni sobre el estado de los heridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La primavera que nos espera en Andalucía: Aemet da las claves tras unos datos de lluvias invernales de récord
  2. One Toro y Canal Sur se reparten la retransmisión de los toros en La Maestranza: estas son las corridas que se televisan
  3. Santa Justa afrontará su mayor reforma de los últimos años: 4 millones para renovar la imagen de la fachada, accesos y andenes
  4. Vecinos de Miraflores en pie de guerra por la construcción de un bloque de 8 plantas de VPO: 'El barrio está saturado, no cabemos
  5. Juanma Moreno descarta tomar decisiones tras la imputación del gerente de la Cartuja: 'Dejemos que la Justicia actúe
  6. Aprobadas las nuevas bases para acceso a plazas de funcionario en Andalucía a través de la bolsa de reserva del 20% de las oposiciones
  7. Sevilla abre el debate sobre los coches de caballos tras su adiós en Málaga y Barcelona: los animalistas piden la 'abolición progresiva
  8. Andalucía se reforzará con más inspectores para la nueva ley de gestión ambiental: las multas pueden alcanzar los 2,4 millones

Una guardia civil en prácticas salva la vida a una conductora tras un accidente en Granada

Una guardia civil en prácticas salva la vida a una conductora tras un accidente en Granada

El Kremlin dice que hay "muchos" países que quieren importar el petróleo ruso

El Kremlin dice que hay "muchos" países que quieren importar el petróleo ruso

Detenido en Roquetas de Mar tras robar en una tienda y agredir a varios agentes de la Guardia Civil

Detenido en Roquetas de Mar tras robar en una tienda y agredir a varios agentes de la Guardia Civil

Cuatro heridos en un accidente de tráfico en Bornos tras salirse un coche de la vía

Cuatro heridos en un accidente de tráfico en Bornos tras salirse un coche de la vía

La Armada española finaliza en Rota el despliegue de la OTAN en el Atlántico Norte y el Báltico

La Armada española finaliza en Rota el despliegue de la OTAN en el Atlántico Norte y el Báltico

La Policía Nacional captura en Melilla a un reclutador yihadista que trataba de captar mujeres jóvenes

Juan Diego Flórez retiene y encandila en el Maestranza

Juan Diego Flórez retiene y encandila en el Maestranza
Tracking Pixel Contents