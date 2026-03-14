Cuatro heridos en un accidente de tráfico en Bornos tras salirse un coche de la vía

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este sábado 14 de marzo en el municipio gaditano de Bornos, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El siniestro se produjo en la carretera A-384, a la altura del kilómetro 17 en sentido Villamartín, cuando un turismo se salió de la vía. El 112 recibió la llamada de aviso a las 4.15 horas, en la que se alertaba de que había varios heridos y que al menos una persona podría encontrarse atrapada en el interior del vehículo.

Tras el aviso, la sala coordinadora activó un amplio dispositivo en el que participaron sanitarios del 061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos y personal de mantenimiento de la vía. A su llegada al lugar del accidente, los bomberos confirmaron que tres personas habían quedado atrapadas en el vehículo siniestrado.

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Finalmente, los servicios sanitarios evacuaron a cuatro personas al Hospital de Villamartín, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre su identidad ni sobre el estado de los heridos.