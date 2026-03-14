Sucesos
Detenidas seis personas por el asesinato de un empresario sevillano en República Dominicana: su esposa es la presunta autora intelectual
El empresario fue hallado sin vida dentro de su vehículo con una herida de bala en la cabeza en septiembre de 2025
La investigación sobre la muerte violenta de un empresario sevillano de 59 años en República Dominicana se ha saldado con seis personas detenidas, presuntamente implicadas en la planificación y ejecución del crimen. Entre los arrestados se encuentra la esposa del fallecido, que según la Policía habría desempeñado un “papel clave” en la organización del homicidio.
El empresario fue hallado sin vida dentro de su vehículo con una herida de bala en la cabeza en septiembre de 2025. El caso comenzó a investigarse en España después de que personas de su entorno presentaran una denuncia en la comisaría de Cádiz, al considerar que las circunstancias de la muerte eran “inquietantes y poco claras”.
Un crimen presuntamente planificado
Según ha informado la Policía Nacional, el empresario se encontraba en proceso de separación de su esposa y ambos mantenían importantes asuntos económicos y patrimoniales pendientes de resolver. Antes de viajar al país caribeño, la víctima había dejado en España documentación relacionada con gestiones para recuperar su empresa y parte de su patrimonio.
Además, el empresario había grabado audios en los que manifestaba su preocupación por su seguridad y aseguraba temer por su vida, lo que reforzó las sospechas de que su muerte podría haber sido consecuencia de un acto violento premeditado.
La investigación, denominada operación ‘Plantel’, fue asumida por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Cádiz y se desarrolló en colaboración con las autoridades de República Dominicana a través del Agregado de Interior de España en el país caribeño.
Un intermediario y un autor material
Las pesquisas realizadas por la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía dominicana permitieron reconstruir los últimos movimientos de la víctima mediante cámaras de vigilancia, entrevistas a testigos y diversos registros.
Las conclusiones apuntan a que el asesinato habría sido planificado con antelación. La esposa del empresario habría coordinado el plan con varias personas de su entorno, que presuntamente contactaron con intermediarios para localizar a quienes ejecutarían el crimen.
Uno de los implicados habría entregado una cantidad de dinero como adelanto para cometer el asesinato, comprometiéndose a completar el pago tras consumarse. El intermediario habría reclutado entonces al presunto autor material, una persona de confianza del empresario que viajaba con él en el vehículo.
Según la investigación, el agresor lo llevó engañado a un paraje despoblado y le disparó en la cabeza.
Recuperada el arma del crimen
Tras el homicidio, el arma utilizada fue devuelta al intermediario, que posteriormente la entregó a otro implicado para ocultarla en su domicilio. Durante los registros policiales, los agentes lograron recuperar la pistola, que fue sometida a análisis balísticos.
Los resultados confirmaron que coincidía con el casquillo hallado en el lugar del crimen.
Investigación internacional
Como resultado de la investigación, seis personas han sido detenidas por su presunta implicación en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato. Todos los arrestados han sido puestos a disposición del Ministerio Público dominicano, que continuará con el proceso judicial.
La Policía ha destacado el papel determinante de la cooperación internacional entre las autoridades españolas y dominicanas para esclarecer un caso que inicialmente presentaba numerosas incógnitas.
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