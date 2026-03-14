Detenido en Roquetas de Mar tras robar en una tienda y agredir a varios agentes de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Roquetas de Mar (Almería) como presunto autor de un delito de robo con violencia y atentado contra agentes de la autoridad, después de que agrediera a varios efectivos durante su arresto.

Los hechos ocurrieron este viernes 13 de marzo alrededor de las 16.00 horas, cuando la central de la Guardia Civil recibió un aviso alertando de un robo en un establecimiento del municipio almeriense. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local para atender el incidente.

A su llegada, los agentes localizaron al presunto autor, quien respondió con gran agresividad y golpes contra los efectivos, según han indicado fuentes de la Benemérita. Finalmente, los agentes lograron reducirlo y detenerlo tras hacer un uso proporcionado de la fuerza.

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Como consecuencia del altercado, varios agentes de la Guardia Civil resultaron heridos con lesiones leves. El detenido también fue atendido por los servicios sanitarios, aunque no presentaba lesiones de consideración, según han precisado las mismas fuentes.