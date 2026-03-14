Operación de la Guardia Civil
Detenidos en Barcelona unos estafadores del amor que sacaban dinero a una mujer para falsos pelotazos del ladrillo
Tenían una empresa, pero sus ingresos no cuadraban. Había una relación con una mujer enamorada, pero aprovechaban su amor para sacarle todo el dinero que podían. Tenían planes inmobiliarios de alta rentabilidad, pero la promesa era humo. La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Barcelona cuya trama considera una organización criminal dedicada al género de la estafa amorosa.
El instituto armado ha contado este sábado que la operación por la que ha quedado desmontada esta red se inició cuando la víctima, tras años de encandilamiento, se decidió a denunciar. A la mujer la presionaban para participar en un supuesto negocio inmobiliario. Las ganancias ibas a ser altísimas, le decía el estafador del que se había enamorado.
Él y dos socios llegaron a sacarle medio millón de euros, pero nunca invirtieron ese dinero en aquello para lo que lo habían pedido. Durante la investigación, los agentes han detectado más de 500 operaciones bancarias, y un movimiento de 760.000 euros. Manejaban 33 cuentas en bancos, tenían líneas de crédito, inversiones, pero no un negocio real.
Cada uno su papel
La sede de una empresa -además de seis inmuebles- ha sido objeto de registros por los guardias de la Unidad de Policía Judicial del cuerpo en Catalunya, en la instrucción que lleva el juzgado 30 de los de Barcelona.
Los agentes han podido constatar que el dinero movido, y tantas cuentas abiertas, no correspondían a la actividad de la empresa. Se usaban varias sociedades, sostiene la Guardia Civil, para dar apariencia de legalidad a su montaje.
Los tres detenidos son españoles, y la víctima es originaria de un país del Este de Europa. Ellos tenían repartidos los papeles en la organización. El principal detenido exprimía a su amante durante años de engaño, explican fuentes próximas a la investigación. Otro hacía de testaferro. Y otro era el socio en las firmas de la trama.
La operación sigue abierta. Se investiga si esta estafa ha implicado la captación de más dinero a otras víctimas.
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