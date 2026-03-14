Sucesos
Una guardia civil en prácticas salva la vida a una conductora tras un accidente en Granada
Los hechos ocurrieron el pasado martes 10 de marzo alrededor de las 15.30 horas
Una guardia civil en prácticas destinada en el Puesto Principal de Armilla (Granada) ha sido clave para salvar la vida de una conductora que había sufrido un accidente de tráfico en el casco urbano de Otura, según ha informado este sábado la Guardia Civil.
Los hechos ocurrieron el pasado martes 10 de marzo alrededor de las 15.30 horas, cuando la agente llegó al lugar del siniestro y observó que la conductora permanecía inconsciente en el interior del vehículo y presentaba síntomas compatibles con una parada cardíaca.
Ante la gravedad de la situación, la guardia civil rompió con una linterna la ventanilla trasera izquierda del turismo para acceder rápidamente al interior del coche y facilitar la extracción de la mujer. Una vez fuera del vehículo, comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los servicios sanitarios.
La conductora fue finalmente evacuada en ambulancia con escolta de agentes de la Guardia Civil, que habían sido alertados previamente por su compañera para agilizar el traslado al hospital. Según ha indicado el instituto armado, la mujer permanece ingresada.
Como consecuencia de su actuación, la agente sufrió diversos cortes y erosiones en una mano, por lo que también tuvo que recibir atención médica. Hasta el lugar se desplazaron además efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Granada, Policía Local de Otura y una dotación de Bomberos, cuya intervención no fue necesaria gracias a la rápida actuación inicial de la agente.
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