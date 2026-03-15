En Pedreña
Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en Cantabria
El arrestado es un varón de 52 años y la fallecida una mujer de 64
EFE
La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación por este presunto asesinato por violencia de género, que habría tenido lugar este sábado.
Según informa este domingo la Delegación de Gobierno en Cantabria, efectivos de la Guardia Civil recibieron el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio.
La autopsia realizada este domingo indica que el fallecimiento de la mujer se trataría de un hecho violento, por lo que la Guardia Civil ha procedido a la detención de su pareja como presunto autor del crimen.
No constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido, de nacionalidad española, tiene antecedentes previos por casos de violencia de género con otras mujeres.
Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
- La Junta de Andalucía busca 2.500 maestros jubilados para ayudar en colegios e institutos
- Fin oficial a la sequía en Andalucía: la Junta anuncia la recuperación en todas las cuencas y embalses de la comunidad autónoma
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 14 de marzo de 2026
- La mayor reforma en años de la estación de Santa Justa destinará 400.000 euros para renovar y ampliar la sala VIP
- Juanma Moreno descarta tomar decisiones tras la imputación del gerente de la Cartuja: 'Dejemos que la Justicia actúe
- Sevilla tendrá baterías gigantes para almacenar energía solar: un proyecto pionero en Andalucía con 34 millones de inversión
- El tiempo da un giro en Andalucía: frío, viento y dos provincias con avisos amarillos, según la Aemet
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 14 de marzo de 2026