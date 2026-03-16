Investigación
Detenido el presunto autor del apuñalamiento al conductor de un autobús en Asturias
La previsión es que el arrestado, que causó lesiones al chófer en el cuello y una mano, pase este martes a disposición judicial
Miguel Ángel Gutiérrez
La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de la agresión sufrida en Asturias por un conductor de autobús, que permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras ser apuñalado en la noche de este sábado, cuando cubría la línea nocturna (búho) entre Langreo y Oviedo. El conductor sufrió lesiones en el cuello y en una mano. La previsión es que pueda pasar mañana a disposición judicial.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 23.30 horas, en la parada que hay a la altura del tanatorio de Sama, en Langreo. El conductor acababa de iniciar su turno y estaba en la parada en la que se inicia la línea, dispuesto a comenzar el viaje. Ya se había subido un viajero cuando el presunto agresor se montó en el autobús, increpando al conductor y quejándose, al parecer, por el "búho" que cubre la línea urbana de la comarca del Nalón. Sin apenas mediar más palabras, le agredió con un cuchillo.
Cortes
El conductor sufrió un corte profundo en el cuello, aunque parece que no llegó a afectarle ninguna zona vital. También recibió heridas en una mano cuando trataba de protegerse del ataque. Esta mañana se le está operando de esa mano, por la proximidad de vasos sanguíneos principales al lugar en el que se produjeron los cortes. Según las primeras informaciones, pese al alcance de las lesiones, su vida no corre peligro.
La Policía inició de inmediato las investigaciones para dar con el presunto agresor, que se ausentó del lugar tras el ataque. Los agentes le tienen identificado y se le está buscando. El suceso ha causado una profunda conmoción en la comarca y entre los usuarios habituales de la línea.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fin oficial a la sequía en Andalucía: la Junta anuncia la recuperación en todas las cuencas y embalses de la comunidad autónoma
- Aprobadas las nuevas bases para acceso a plazas de funcionario en Andalucía a través de la bolsa de reserva del 20% de las oposiciones
- Maestros, profesores e inspectores de Andalucía ya tienen su plaza en el concurso de traslados: la Junta adjudica 7.000 vacantes
- Más aseos públicos en la Semana Santa de Sevilla: 16 baños portátiles en el entorno de la Carrera Oficial
- Andalucía se reforzará con más inspectores para la nueva ley de gestión ambiental: las multas pueden alcanzar los 2,4 millones
- Polémica por un nuevo bloque de VPO privadas junto a Miraflores: el Ayuntamiento defiende el plan y rechaza que afecte a 'edificios colindantes
- Sevilla abre el debate sobre los coches de caballos tras su adiós en Málaga y Barcelona: los animalistas piden la 'abolición progresiva
- La mayor reforma en años de la estación de Santa Justa destinará 400.000 euros para renovar y ampliar la sala VIP