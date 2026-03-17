Narcotráfico
Más de 8.000 litros de gasolina y cuatro petaqueras incautados: nuevo golpe a la logística del narco en Cádiz
La Guardia Civil desarrolló el pasado fin de semana varios operativos "en la Bahía de Cádiz, la desembocadura del río Guadalete y las marismas de Barbate" contra las redes de abastecimiento del narcotráfico
La Guardia Civil ha asestado otro golpe más a la logística del narco en la provincia de Cádiz. Desde el pasado sábado, los agentes de la Benemérita han incautado más de 8.400 litros de gasolina y cuatro embarcaciones petaqueras en varios operativos desarrollados "en la desembocadura del río Guadalete, las marismas de Barbate y la Bahía de Cádiz", según informan este martes desde el Instituto Armado. Además, se ha arrestado a tres personas por supuestos "delitos de contrabando y tenencia de sustancias explosivas o inflamables".
La primera de las intervenciones se produjo la mañana del pasado sábado, tal como detallan estas mismas fuentes oficiales. "La Central Operativa Compleja de la Comandancia de Cádiz detectó una embarcación sospechosa navegando rumbo a la Bahía de Cádiz, en mar abierto. Tras activar a la patrullera del Servicio Marítimo Provincial, se procedió a intervenir una embarcación de fibra con motor de 75 CV y cargada con 104 garrafas de gasolina".
El siguiente operativo tuvo lugar solo día después, el domingo, en el entorno de la desembocadura del Guadalete. El dispositivo se inició después de que el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) avistara "una embarcación de alta velocidad de ocho metros de eslora dirección a la Bahía de Cádiz", que se interceptó "para evitar un posible apoyo logístico". Esta petaquera "iba cargada con más de 100 bidones de gasolina y tripulada por tres personas, que fueron detenidas por delitos de contrabando y tenencia de sustancias explosivas o inflamables", según la Guardia Civil.
La última actuación se ha desarrollado esta pasada madrugada, cuando se han decomisado "dos embarcaciones y un remolque cargados con 130 garrafas de gasolina en las marismas del río Barbate". El operativo se ejecutó gracias a la intervención de la patrulla de Fiscal y Fronteras de Barbate y de seguridad ciudadana por tierra, con el apoyo por mar del Servicio Marítimo de Algeciras, tal como destacan desde la Benemérita.
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