Hallado en el mar el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona

La policía catalana ha encontrado a primera hora de esta tarde en la zona del Somorrostro el cadáver de un joven que podría coincidir con el de James 'Jimmy' Gracey, el estadounidense de 20 años que fue visto por última vez la madrugada del pasado martes en Barcelona. A la espera de la confirmación oficial, fuentes policiales señalan que el cuerpo es el del joven desaparecido.

Durante todo este jueves, los Mossos d'Esquadra han activado esta la búsqueda en el mar, con el despliegue de las Unidades Acuátida y Subacuática, así como la Unidad de Drones, del estudiante desaparecido. Fuentes cercanas a la investigación han explicado a EL PERIÓDICO que un testigo había avisado a la policía catalana de que vio al joven caminando hacia el mar, y que se ha descartado la hipótesis de un crimen.

Su familia, afincada Elmhurst (Chicago), ha estado haciendo llamamientos para recabar cualquier pista que ayude a encontrarlo. El caso está teniendo un gran seguimiento por parte de los medios de comunicación estadounidenses por las extrañas circunstancias en las que el joven, a quien sus familiares describen como alguien "muy responsable", dejó de dar señales de vida de un momento a otro.

Fuentes cercanas han informado a este diario que el padre del chico ya ha viajado a Barcelona para seguir de cerca el caso, y que otros dos miembros de la familia Gracey viajarán este jueves hacia la capital catalana para acompañarle.

James Paul Gracey, 'Jimmy', el joven estadounidense desapaercido en Barcelona / Therese Marren Gracey

Jimmy, estudiante de tercer año de Contabilidad en la Universidad de Alabama y originario de Elmhurst, estaba aprovechando sus vacaciones de primavera para visitar a amigos que están estudiando en Europa. Después de hacer una parada en Ámsterdam, el joven llegó a Barcelona el lunes por la mañana. Esa misma noche, salió de fiesta por la zona del Port Olímpic, concretamente a la discoteca Shoko. Según ha podido saber este diario, el amigo que lo acompañaba se fue a casa y Jimmy decidió quedarse en el local. La última vez que fue visto fue alrededor de las tres de la mañana en la discoteca. No volvió a dormir al Airbnb de la Ronda Sant Pere donde se alojaba, ni se ha vuelto a saber nada de él.

Cartel colgado en la zona del Port Olímpic / Zowy Voeten

Fuentes policiales han detallado a este diario que, tras visionar las cámaras de seguridad de la discoteca, han podido constatar que Jimmy no salió solo del local. Iba acompañado, pero todavía se desconoce de quién. Los Mossos también han registrado el apartamento donde se alojaba el joven y han hablado con el amigo con el que salió de fiesta, en busca de pistas.

Este jueves, la policía catalana centra su investigación en el mar, y las Unidades Acuática y Subacuática de los Mossos tratan de confirmar o descartar la hipótesis de que el joven pudiera haberse adentrado en el agua aquella madrugada, dado que la zona de discotecas donde salió de fiesta se encuentra, precisamente, frente a la playa.

Fuentes cercanas a la investigación afirman que los agentes habrían encontrado la cartera del joven flotando en el mar durante la búsqueda de esta mañana. Sin embargo, los Mossos d'Esquadra no confirman oficialmente por ahora esta información.

La discoteca de Shoko en Barcelona

Por su parte, la madre de Jimmy, Therese Marren Gracey, ha asegurado en redes sociales que la policía catalana tiene el teléfono móvil del chico y que no saben cómo ha llegado a sus manos; una información que, por ahora, los Mossos d'Esquadra no confirman.

Comunicado de la familia y amigos

El caso está teniendo un gran seguimiento mediático en los medios estadounidenses. Miembros de su familia han declarado a diversos canales, como la NBC o la CBS, que están "desesperados" y definen al joven, hijo mayor de cinco hermanos, como un chico "responsable". Asimismo, señalan que no es típico de él que esté tanto tiempo sin contactar con nadie. Añaden que ahora solo quieren "difundir la noticia, compartir su foto y suplicar que cualquiera que lo haya visto la otra noche o se haya cruzado con él y tenga miedo de hablar porque estaba haciendo algo que no debía, por favor dé un paso al frente”.

Cartel en catalán colgado en la zona del Port Olímpic / Zowy Voeten

La familia Gracey ha detallado que el joven salió aquella noche vestido con una camiseta blanca, pantalones oscuros y una cadena dorada con una cruz. También han hecho público el siguiente comunicado para pedir ayuda, donde destacan que "Jimmy es un hijo y hermano amable, responsable y muy dedicado" y subrayan que "Es completamente fuera de lo normal que no se comunique con su familia y amigos".

También añaden que están "trabajando estrechamente con las autoridades locales" y que están "enormemente agradecidos por el apoyo que hemos recibido". "Les pedimos que mantengan a Jimmy en sus pensamientos mientras seguimos haciendo todo lo posible para traerlo de vuelta a casa sano y salvo", concluyen.

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La fraternidad de Jimmy: "mantenemos la esperanza"

Por su parte, el presidente de la fraternidad Theta Chi de la Universidad de Alabama, a la que pertenecía Jimmy, ha emitido un comunicado en el que expresa la preocupación de "sus hermanos" por la desaparición y pide respeto por la privacidad de sus compañeros mientras continúa la búsqueda. En el escrito, describen a Jimmy como un joven de “carácter intachable” y aseguran que la fraternidad mantiene "la esperanza de encontrarlo sano y salvo", y piden rezar por él.