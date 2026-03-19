Violencia machista
Detenido en La Rioja un hombre, tras arrojarse su pareja por una ventana para "salvar su vida"
Antes de la caída, el presunto agresor arrojó a la calle las pertenencias de la víctima a la que evitó auxiliar
EP
La Guardia Civil en La Rioja ha informado este jueves de que efectivos del Instituto Armado en la comunidad ha procedido a la detención de un varón de 43 años, como presunto autor de un delito de violencia de género.
Según esta información, la actuación se inició tras una alerta recibida a través del Centro de Emergencias SOS Rioja, en la que se informaba de la presencia de una mujer tendida en la vía pública en una localidad riojana, tras haberse precipitado desde una ventana situada a unos tres metros de altura.
Dotaciones de Seguridad Ciudadana se trasladaron al lugar de los hechos. A su llegada, los agentes comprobaron que la mujer se encontraba herida en el suelo. Según el testimonio de varios testigos, tras la caída, un varón cerró inmediatamente la ventana desde el interior de la vivienda, omitiendo cualquier auxilio a la víctima.
Los agentes procedieron a estabilizarla, cubriéndola con mantas y prestándole los primeros auxilios hasta la llegada de las asistencias sanitarias.
En ese momento, la mujer manifestó de forma espontánea que se había visto obligada a saltar desde la ventana para salvar su vida ante la violencia ejercida por su pareja. Junto a ella, los agentes hallaron una maleta de grandes dimensiones que, según se pudo determinar, había sido arrojada a la calle por el presunto agresor momentos antes del suceso.
Al lugar acudieron los servicios sanitarios de emergencia, quienes procedieron a evaluar a la víctima "in situ". Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario al presentar lesiones de diversa consideración.
El presunto autor se refugió inicialmente en el interior de la vivienda, negándose a permitir el acceso a los agentes bajo el pretexto de no disponer de llaves.
Dada la extrema gravedad de los hechos, los agentes intervinientes procedieron a su detención inmediata, aplicando para ello el denominado "Protocolo Cero", previsto para actuaciones que requieren una intervención rápida y segura ante situaciones de especial riesgo.
Este mecanismo legal permite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuar de oficio y detener al presunto agresor incluso en ausencia de una denuncia formal por parte de la víctima. De esta manera, se garantiza la protección integral de la mujer y se asegura la puesta a disposición judicial del detenido ante la evidencia de un presunto delito de violencia de género.
Dada la especial vulnerabilidad de la víctima en este tipo de delitos, no se facilitarán más datos ni detalles del suceso que pudieran conducir a su identificación directa o indirecta.
Esta reserva informativa es estrictamente necesaria para garantizar su seguridad, preservar su derecho a la intimidad y evitar cualquier riesgo de revictimización durante el proceso judicial.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
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