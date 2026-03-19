Cerca de Portugal
Tres heridos al colisionar dos máquinas bateadoras en un trazado ferroviario en Salamanca
EP
Tres operarios han resultado heridos al colisionar dos máquinas bateadoras que realizaban tareas de mantenimiento a la altura del kilómetro 288 de la carretera N-620, en Muñoz, dentro del término municipal de La Fuente de San Esteban, en el trazado ferroviario entre Salamanca y la frontera de Portugal, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.30 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para informar de la colisión, en la que habían resultado heridos dos operarios, en principio leves, y otro que había sido trasladado al hospital de Salamanca en un vehículo particular.
El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar. Además, se ha activado el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León ante la posibilidad del empleo de medios suplementarios.
Los dos operarios heridos han sido trasladados al centro de salud de La Fuente de San Esteban para ser atendidos. Uno de ellos ha sido dado de alta allí y el otro también ha sido trasladado al hospital de Salamanca.
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