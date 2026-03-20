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La confesión del asesino de Francisca Cadenas ante el juez

Los hermanos Julián y Manuel González están acusados del asesinato de Francisca Cadenas, su vecina en Hornachos (Badajoz). La mujer estaba desaparecida desde el 9 de mayo de 2017. El pasado 11 de marzo, agentes de la UCO de la Guardia Civil encontraron su cadáver bajo el patio de la casa de los hermanos González. El día 14, los dos hermanos declararon ante el juez Miguel Barros, encargado de la instrucción del caso. Tras su peculiar declaración, a la que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, el juez los envió a prisión. Más información