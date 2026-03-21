Hace tres días
La Guardia Civil investiga el hallazgo de dos hermanos fallecidos en una vivienda de Cáceres
El Instituto de Medicina Legal realizará la autopsia, mientras la Guardia Civil continúa con las diligencias para esclarecer las causas de los fallecimientos
Ángel García Collado
El hallazgo de dos personas fallecidas en el interior de una vivienda en Cáceres ha activado una investigación de la Guardia Civil para esclarecer las circunstancias de lo sucedido. Según la información facilitada, los cuerpos sin vida, correspondientes a dos hermanos, han sido localizados el pasado 18 de marzo.
Tras el aviso, se activó el protocolo judicial previsto en este tipo de casos para proceder al levantamiento de los cadáveres. Posteriormente, ambos cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Cáceres, donde se les practicará la autopsia.
Investigación abierta
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias con el objetivo de determinar qué ha ocurrido. Por el momento, y según las primeras comprobaciones, no se han apreciado indicios de criminalidad ni señales de la intervención de terceras personas.
No obstante, la investigación sigue abierta y serán los resultados de las autopsias los que permitan avanzar en el esclarecimiento de este suceso y concretar las causas de la muerte de los dos hermanos.
A la espera de la autopsia
Fuentes conocedoras del caso han insistido en que, por ahora, la principal cautela pasa por esperar al informe forense. Ese examen será clave para confirmar las causas del fallecimiento y cerrar, o reorientar, las hipótesis abiertas desde el primer momento.
El caso ha quedado, por tanto, pendiente de los resultados del Instituto de Medicina Legal de Cáceres y del avance de la investigación que mantiene la Guardia Civil.
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