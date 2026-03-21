Investigación
Un hombre mata a una mujer a tiros en Zaragoza
El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana de este sábado
A. T. B.
Una mujer ha sido asesinada este sábado en Zaragoza tras recibir varios tiros por un hombre. Ha sido sobre las 09.20 horas. Al parecer, el agresor ha intentado suicidarse tras cometer el crimen sin que se conozca su actual estado de salud.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana además del Grupo de Homicidios y la comitiva judicial encabezada por el titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.
- Juan Antonio Salado, meteorólogo: 'Se espera una Semana Santa más fría de lo habitual
- Las guarderías serán gratuitas en Andalucía para los niños de un año a partir del curso 2026-2027
- Las guarderías andaluzas respaldan que las plazas sean gratis a partir de un año pero urgen a la Junta de Andalucía a aumentar la financiación
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 20 de marzo de 2026
- Aemet anuncia avisos en Andalucía el viernes: cuatro provincias afectadas con nivel naranja y amarillo por lluvias, viento y oleaje
- La Junta de Andalucía anuncia el plazo para solicitar las ayudas para la agricultura, ganadería y pesca: 700 millones a partir del 17 de abril
- Antonio Delgado, meteorólogo: 'La Semana Santa en Sevilla podría ser más inestable que la de Pasión
- Entrenúcleos, Palmas Altas, Pítamo o Cortijo del Cuarto: el área metropolitana de Sevilla tendrá 66.000 viviendas más