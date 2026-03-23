En Sevilla la Nueva
Detenidos el marido de la víctima y dos presuntos sicarios por quemar a una mujer en Madrid
La mujer agredida permanece ingresada en el Hospital de La Paz mientras la Guardia Civil investiga las causas que llevaron al ataque con líquido inflamable
Javier Niño González
La Guardia Civil ha detenido a tres personas por su presunta implicación en la agresión sufrida por una mujer de 30 años en la localidad madrileña de Sevilla la Nueva, a la que, según la investigación, rociaron con líquido inflamable y prendieron fuego en el interior de su vivienda. Entre los arrestados figuran el marido de la víctima, señalado como presunto inductor, y dos hombres considerados los autores materiales del ataque.
Las detenciones se practicaron el pasado miércoles 18 de marzo en las localidades de Móstoles, donde fueron arrestados dos de los sospechosos, y Quijorna, donde fue localizado el tercero. A los tres se les atribuye un delito de homicidio en grado de tentativa.
Los hechos se remontan al 2 de febrero, cuando la mujer fue agredida en una vivienda de la calle Constitución, en Sevilla la Nueva. Los sanitarios tuvieron que atenderla de urgencia por fracturas en varios huesos y quemaduras de distinta gravedad en el 50% de su cuerpo. La víctima, de nacionalidad marroquí, continúa ingresada en el Hospital de La Paz.
Según las primeras pesquisas, el marido habría encargado la agresión a los otros dos detenidos. La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias, declaradas secretas, para esclarecer por completo lo ocurrido. Los tres arrestados pasaron a disposición judicial del juzgado de guardia de Navalcarnero, que decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio en grado de tentativa. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Navalcarnero ha decretado el secreto de sumario en esta causa.
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