Deceso
Un hombre muere y otro resulta herido en un incendio en Irún
El herido ha sido trasladado a dependencias hospitalarias
EFE
San Sebastián
Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido en un incendio registrado este lunes en la localidad guipuzcoana de Irun, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El siniestro se ha producido hacia las 13.50 horas al parecer en el sótano de un edificio del número 55 de la calle Pelegrín de Uranzu.
La persona herida, que ha sufrido diversas quemaduras, ha sido trasladada en helicóptero al hospital vizcaíno de Cruces.
- Juan Antonio Salado, meteorólogo: 'Las posibilidades de lluvia durante la Semana Santa serán escasas
- Antonio Delgado: 'A partir del Lunes Santo no se ven lluvias generalizadas en Sevilla durante la Semana Santa
- Matías Almeyda reconoce su error en el Sevilla-Valencia: 'No me analicen por lo que digo, háganlo por el trabajo, y hoy no fue bueno
- La Feria de la Gamba de Punta Umbría celebra su 30 aniversario con récord de solicitudes y un acuerdo de 12.000 euros para su organización
- Cuándo y dónde recoger el programa de mano de 'El Llamador' de la Semana Santa de Sevilla de 2026
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 21 de marzo de 2026
- De cruz de mayo a fenómeno masivo: la Abnegación de San Bernardo llena las calles y reaviva el debate cofrade
- Susana Alonso, directora del documental sobre Cayetana de Alba: 'Nunca se llevó bien con Franco y le gustaba Felipe González