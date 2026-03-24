Investigación
Un hombre mata a tiros en Almería a la pareja de su hermano y le deja a él herido de bala
La Guardia Civil busca al autor del tiroteo, ocurrido en un cortijo de la localidad de Rioja
EFE
La Guardia Civil busca a un hombre por la muerte a tiros en un cortijo de la rambla Conquín, en el término municipal de Rioja (Almería), de una mujer, pareja de su hermano, quien se encuentra ingresado en el hospital tras resultar también herido en el suceso.
La mujer deja cuatro huérfanos, tres de ellos menores de edad, según han apuntado a EFE fuentes de la investigación este martes, un extremo que también ha sido confirmado por la alcaldesa de la localidad, Olga María González, quien ha señalado que la familia residía en el municipio desde hacía muchos años.
La regidora ha afirmado a EFE que los vecinos se encuentran "conmocionados" ante lo que ha calificado como una "desgracia muy grande" y ha avanzado que el Ayuntamiento baraja decretar luto oficial y convocar un minuto de silencio, a la espera de conocer los resultados de las autopsias y la decisión de los familiares.
De acuerdo a las fuentes del caso consultadas por EFE, el presunto autor de los disparos, que huyó del lugar y se encuentra en busca y captura por parte de la Guardia Civil, es hermano de la pareja de la víctima mortal.
Durante el suceso, el hermano del agresor y pareja de la fallecida resultó herido por impacto de bala. Según fuentes sanitarias, el hombre ha sido intervenido quirúrgicamente y se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense.
Las autoridades mantienen un amplio dispositivo en la zona para localizar al tirador y esclarecer el desencadenante de los hechos, en los que se ha descartado de forma oficial la hipótesis de la violencia de género.
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