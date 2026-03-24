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JUICIO EN LA AUDIENCIA DE MADRID

En busca y captura una de las dos mujeres acusadas de dar dos palizas a un menor transexual

La víctima, de 17 años, sufrió dos agresiones en Villaverde y Usera (Madrid), en junio y octubre de 2020, motivadas por su "identidad sexual": "Te vamos a matar, travelo de mierda, eres una niña"

Una de las presuntas agresoras, de 21 años, no ha acudido al juicio este martes y el tribunal ha ordenado localizarla

Imagen de manifestación del Orgullo LGTBI.

Imagen de manifestación del Orgullo LGTBI. / EFE

Jorge García

Madrid

La Audiencia de Madrid ha juzgado este martes un nuevo caso de violencia transfóbica. Las acusadas son dos mujeres de 19 y 21 años, que agredieron tanto a la víctima como a su pareja en 2020 "por un claro odio a su identidad sexual", según la fiscal, que pide dos años y once meses de prisión para cada una de ellas por un delito contra la dignidad y otro de lesiones.

"Te vamos a matar"

Las dos agresiones tuvieron lugar entre junio y octubre de 2020 en el distrito de Villaverde y Usera (Madrid). En el primer ataque, las dos mujeres "golpearon al joven hasta fracturar el escafoides de su mano derecha", según las conclusiones del Ministerio Fiscal. Cuatro meses después, las acusadas "intimidaron a la víctima" con insultos de "vamos a llamar a un tío para matarte y pegarte un tiro, voy a ir a por tu abuela ... te vamos a matar, travelo de mierda, eres una niña".

Durante el juicio ha declarado una de las acusadas y ha asegurado que "no le dio ninguna paliza y tampoco le insultó". La mujer ha asegurado ante el juez que el día de los hechos "estaba paseando el perro de una amiga", y fue entonces cuando "escuchó una fuerte discusión". La otra imputada, de 21 años, no ha acudido al juicio, por lo que el tribunal ha ordenado ponerla en situación de busca y captura.

Otros consiguieron huir

La víctima no ha declarado en el juicio por "miedo", según la fiscal, a pesar de haber sido citada hasta en tres ocasiones. Tampoco ha acudido al juicio quien en el momento de las agresiones era la pareja de la víctima, y que también rsultó herida durante una de las dos agresiones.

Sí lo ha hecho un agente de la Policía Nacional que estuvo en el lugar de los hechos tras uno de los ataques. "Entró una llamada de emergencia porque había una pelea entre un grupo de jóvenes. Controlamos la situación y detuvimos a un grupo de diez jóvenes, otros consiguieron huir".

Caso de transfobia

Además, el policía declaró ante el tribunal que la víctima le dijo que "llevaba meses sufriendo acosos, tanto por llamadas telefónicas como insultos por la calle de bollera o travelo". El agente ha añadido en su declaración que , tras la agresión, tanto la víctima como su pareja se encontraban en un "estado de nerviosismo y pánico".

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Durante el juicio, la Fiscalía ha atribuido las agrsiones a la víctima a "caso de transfobia contra un colectivo vulnerable, en el momento de su cambio de género y con un claro motivo de odio por su identidad sexual".

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