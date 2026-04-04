Agresiones sexuales
Detenido un hombre en Mallorca por violar a una joven con discapacidad
La víctima se despertó con una cuerda en el cuello cuando el acusado la estaba agrediendo, tras haberle administrado una sustancia para adormecerla
Una joven discapacitada se despertó con una cuerda en el cuello cuando un hombre la estaba agrediendo sexualmente en una vivienda de Porto Cristo, en el municipio mallorquín de Manacor, después de que este le administrara una sustancia para adormecerla. La víctima se zafó propinándole una patada en los genitales y huyo de la casa. Luego, en compañía de su madre, la afectada fueron al hospital y denunciaron lo ocurrido.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a este hombre, de unos 50 años, por un presunto delito de agresión sexual.
La mujer, que padece una discapacidad psíquica, acompañó a un conocido hasta su domicilio. En un momento dado, este le echó una sustancia estupefaciente en la bebida y la dejó adormecida.
En libertad con cargos
La joven fue trasladada al Hospital de Manacor para realizarle una exploración ginecológica.
Los agentes, por su parte, detuvieron a este individuo por un presunto delito de agresión sexual. Al ser puesto a disposición judicial el pasado jueves, este quedó en libertad con cargos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet confirma las lluvias en Andalucía: serán al menos dos días con bajadas de hasta 11 grados de golpe
- Cuándo empieza la Feria de Sevilla 2026, cuál es el día festivo y cuándo es la Noche del Pescaíto
- Toros en Sevilla: horario, cartel y dónde ver por TV el regreso de Morante en la Maestranza este Domingo de Resurrección
- Operación retorno de Semana Santa: un accidente provoca retenciones en la AP-4 sentido Sevilla y hay atascos en la A-49
- Cuándo empieza la Romería del Rocío 2026: fechas, horarios y cómo llegar a la aldea
- Luces y sombras en la Semana Santa 2026: una celebración brillante que recupera la normalidad pero con déficit en la organización
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 4 de abril de 2026
- El regreso de Morante abre el telón en la Maestranza este Domingo de Resurrección: vuelve a latir la octava maravilla del mundo junto a Roca Rey y David de Miranda