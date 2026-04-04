En Tudela de Duero
Investigan la muerte de un hombre en un incendio en una vivienda unifamiliar de Valladolid
La Guardia Civil ha abierto una investigación ya que no está clara la causa y puede haber "indicios de criminalidad"
EFE
La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de unos 60 años, que falleció anoche en el incendio de una vivienda unifamiliar en Tudela de Duero, en Valladolid, ya que no está clara la causa y puede haber "indicios de criminalidad", según han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
Hace un mes apareció un coche ardiendo a la puerta de esa misma casa, por lo que "no se descarta nada", han argumentado las mismas fuentes.
En torno a las 21:38 horas de anoche, una llamada avisó al 1-1-2 del incendio en una vivienda en Tudela de Duero, en la calle Veintinueve de Diciembre.
El 1-1-2 avisó a la Policía Local de Tudela, a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviaron asistencia al lugar; y además se incorporó también la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la localidad.
Los organismos de emergencias confirmaron posteriormente la localización de una persona fallecida en el interior de la vivienda siniestrada.
El 1-1-2 ha explicado que el fallecido es un hombre de unos 60 años y que emergencias sanitarias envió al lugar dos ambulancias y personal del centro de salud de Tudela.
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