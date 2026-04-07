Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tensión PSOE andaluzFeria de SevillaHoras de lluvia en SevillaDeducciones fiscalesUsuario desconectadoToros en SevillaDirector aeropuerto SevillaMaestranza MoranteVuelta entrenamientos IscoCorte A-49Romería del Rocío
instagramlinkedin

Investigación

En libertad con cargos tras agredir sexualmente a una niña de 6 años en Castellón

El detenido, de 52 años, estaba a cargo de la menor y era amigo de sus padres

Archivo - Coche de la Policía Nacional

Archivo - Coche de la Policía Nacional / EUROPA PRESS - Archivo

Neus Bravo

Castellón

Un hombre de nacionalidad española y de 52 años ha sido detenido en Castellón por haber, presuntamente, agredido sexualmente a una menor de edad. La víctima de estos hechos tiene tan solo seis años y es la hija de unos amigos del arrestado, Roberto T.R.

Como suele pasar en estos casos, los supuestos actos sexuales tuvieron lugar en un domicilio. Según ha podido conocer El Periódico Mediterráneo, los progenitores de la pequeña tuvieron que abandonar su casa por una urgencia y dejaron a la niña a cargo del detenido, con quien tenían confianza. A la vuelta, encontraron al adulto subiéndose los pantalones y a la niña desnuda, aunque este les dijo que simplemente quería ponerle un pijama a la menor.

Días después, la menor les confesó a sus padres que Roberto T.E. la había sometido a diversas prácticas sexuales cuando se había quedado a su cuidado y al de su hermano, de unos cuatro años. Tras la confesión de la víctima, los padres no dudaron en denunciar los graves hechos.

Noticias relacionadas

Agentes de la Policía Nacional de Castellón detuvieron a principios de este mes de abril a Roberto T.E. y lo pusieron a disposición del Juzgado de Instrucción número 4, en funciones de guardia. La autoridad judicial ha decretado la puesta en libertad con cargos del arrestado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuándo empieza la Feria de Sevilla 2026, cuál es el día festivo y cuándo es la Noche del Pescaíto
  2. Luces y sombras en la Semana Santa 2026: una celebración brillante que recupera la normalidad pero con déficit en la organización
  3. La corrida del Domingo de Resurrección, en imágenes
  4. Cuándo empieza la Romería del Rocío 2026: fechas, horarios y cómo llegar a la aldea
  5. La resurrección de La Cartuja de Sevilla: en busca de nueva fábrica y diseños innovadores para conquistar el mercado internacional
  6. Sevilla está jugando ya en la liga de los aeropuertos grandes, hemos tenido un gran crecimiento de tráfico y de calidad
  7. Estas son las horas en las que más lloverá en Sevilla este martes 7 de abril según la Aemet
  8. El regreso de Morante abre el telón en la Maestranza este Domingo de Resurrección: vuelve a latir la octava maravilla del mundo junto a Roca Rey y David de Miranda

Aday Mara corta la red de la canasta tras proclamarse campeón de la NCAA con los Michigan Wolverines

Aday Mara corta la red de la canasta tras proclamarse campeón de la NCAA con los Michigan Wolverines

Los 15.000 votos "decisivos" para Juanma Moreno el 17M en Andalucía: "Podemos pasar de la mayoría absoluta a 52 diputados"

Los 15.000 votos "decisivos" para Juanma Moreno el 17M en Andalucía: "Podemos pasar de la mayoría absoluta a 52 diputados"

Cuerpo se estrena este martes en el control del Senado como vicepresidente con un 'cara a cara' con el PP

Cuerpo se estrena este martes en el control del Senado como vicepresidente con un 'cara a cara' con el PP

Arte, música y atardecer: el plan cultural perfecto en el CAAC de Sevilla esta semana

Arte, música y atardecer: el plan cultural perfecto en el CAAC de Sevilla esta semana

Tres provincias andaluzas, en aviso por lluvias este miércoles mientras llega una masa de polvo africano que traerá lluvia de barro

Tres provincias andaluzas, en aviso por lluvias este miércoles mientras llega una masa de polvo africano que traerá lluvia de barro

El hijo de Ábalos: "No soy custodio de nada. No soy testaferro de nadie "

El hijo de Ábalos: "No soy custodio de nada. No soy testaferro de nadie "

En directo | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Zurich Maratón de Sevilla 2027: fechas de inscripción, plazos y cómo apuntarse a la carrera

Zurich Maratón de Sevilla 2027: fechas de inscripción, plazos y cómo apuntarse a la carrera
Tracking Pixel Contents